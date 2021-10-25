La nueva presidente del IMCP señaló que las modificaciones que se hicieron a la Miscelánea Fiscal en la Cámara de Diputados, no son suficientes para eliminar la amenaza de intimidación a contadores...

La nueva presidente del IMCP señaló que las modificaciones que se hicieron a la Miscelánea Fiscal en la Cámara de Diputados, no son suficientes para eliminar la amenaza de intimidación a contadores públicos.

El 22 de octubre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que continuará con las gestiones, para modificar la reforma que los obliga a delatar a los contribuyentes. Pero ahora las gestiones las realizará en el Senado de la República, donde se encuentra actualmente el dictamen de la Miscelánea Fiscal para 2022.

Persiste la amenaza de intimidación a contadores

La voz de los contadores fue escuchada en la Cámara de Diputados, respecto a las reformas relacionadas con el dictamen fiscal, de acuerdo con la nueva presidente del IMCP, Laura Grajeda Trejo. Pero la contadora consideró que las modificaciones que se hicieron a la Miscelánea Fiscal, que fue enviada a los senadores, no son suficientes para eliminar la amenaza de intimidación a la objetividad que debe tener un auditor. Esto lo hizo en una conferencia de prensa, realizada en el marco de la 98 Asamblea Convención Nacional del IMCP.

Obligar a un contador público a informar implica la probable comisión de un delito fiscal

En el evento virtual, los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del IMCP reiteraron que obligar al contador público inscrito a informar a la autoridad fiscal conductas de sus clientes que puedan constituir la comisión de un delito fiscal, y de no hacerlo, considerar que se está encubriendo el citado delito, sobrepasa la actuación profesional de un trabajo de auditoría de estados financieros para efectos fiscales. Además, aseguraron que dicha obligación representa una amenaza para la profesión, misma que se rige por una normatividad existente, con apego a normas internacionales en la materia, así como por las disposiciones profesionales a las cuales está obligada por ley. Durante la conferencia, los integrantes del IMCP señalaron que ahora buscarán dialogar con los senadores, exponiendo sus puntos de vista, y tratando de que se le dé un trato justo al trabajo profesional del contador público que funge como auditor.

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