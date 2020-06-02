Tras la epidemia de la gripe porcina en 2009, se hizo un añadido al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí toda la información.

El gobierno federal ha instruido a todos los centros de trabajo a implementar todo tipo de acciones para mitigar los contagios de COVID-19, como suspender actividades, o implementar medidas de distanciamiento social. Pero, ¿por qué las empresas están obligadas a seguir las indicaciones de la autoridad? En las plática virtual sobre el Marco Normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el director general de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Omar Nacib Estefan Fuentes, habló sobre las disposiciones que deben de implementar los centros de trabajo en caso de emergencia sanitaria como la que estamos pasando. Estefan Fuentes explicó que tras la epidemia de la gripe porcina, se agregó a la Ley Federal del Trabajo (LFT) el artículo 132, fracción XIX Bis establece que las empresas deben cumplir con las disposiciones que determinen las autoridades en caso de una emergencia sanitaria, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale. De igual manera, dijo, estas obligaciones se “aterrizan” en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en en el Trabajo (RFSST) y en las 44 normas oficiales en la materia existentes. El artículo 48, fracción III del RFSSST dice que los lugares de trabajo deben contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo para cumplir las acciones recomendadas por la autoridad para atender las emergencias y contingencias sanitarias. La Norma Oficial Mexicana (NOM) 030 sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, señala que los patrones deben incorporar en sus programas en la materia las indicaciones y recomendaciones dictadas para la atención de emergencia sanitaria, según Omar Nacib. https://www.youtube.com/watch?v=k82WkVj5WTw TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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¿Que es la Norma Oficial Mexicana 030 o NOM-030-STPS-2009?

El objetivo de la norma es establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Los puntos 5.5y 7.1refieren que las empresas deben incorporar programas de seguridad y salud en el trabajo para atender emergencias y contingencias sanitarias. Omar Nacib Estefan recomendó a los empleadores estar al pendiente de las publicaciones y lineamientos que publique el gobierno mexicano a través de los canales oficiales. Puedes revisar la NOM-030-STPS-2009aquí / Publicación: 22 diciembre 2009 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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