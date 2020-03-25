El SAT se comprometió a hacer la devolución de saldos a favor en un periodo de tres días. El día de ayer, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se unió a los llamados para que ...

El SAT se comprometió a hacer la devolución de saldos a favor en un periodo de tres días. El día de ayer, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se unió a los llamados para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgue una prórroga en la presentación de la declaración anual. Hay que recordar que, en los últimos días, representantes de la iniciativa privada y contadores han pedido diversos apoyos al SAT debido a la contingencia por el coronavirus. La que más tracción ha conseguido ha sido una prórroga para la declaración anual. En este sentido, hay que recordar que el último día para que las personas morales presenten su declaración es el 31 de marzo. Para las personas físicas es el 30 de abril. Aunque hasta el momento el SAT ha negado la prórroga, parece que sí otorgará otras facilidades a los contribuyentes. De acuerdo a la Prodecon, el SAT se comprometió a hacer la devolución de saldos a favor en un periodo de tres días. Es decir, si una persona física hace su declaración el 1 de abril, le depositarán el saldo a favor el 3 de abril.

En este sentido, hay que notar que la ley dice que el plazo para la devolución es de 40 días.

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