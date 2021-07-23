La prórroga será válida hasta que se apruebe y entre en vigor la reforma legislativa al decreto, con lo que se adoptarán los plazos votados por el poder legislativo. El consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) autorizó como facilidad administrativa prorrogar el plazo de 90 días naturales establecido por los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios del decreto con el que se reformaron diversos ordenamientos legales en materia de outsourcing, o subcontratación laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril pasado. Los artículos transitorios prorrogados son lo concernientes a las obligaciones relacionadas a la seguridad social de los trabajadores. En un comunicado de prensa, el IMSS informa que lo anterior responde a la iniciativa que está siendo discutida por el poder legislativo en torno a la ampliación de los plazos, misma que fue publicada en la Gaceta LXIV/3SPR-21/119360 del Senado de la República el 21 de julio. La prórroga del IMSS será válida hasta que se apruebe y entre en vigor la reforma legislativa al decreto, que sería discutida entre el 29 y el 30 de julio. Tras esto se adoptarán los plazos de tiempo votados por el poder legislativo. La iniciativa que será discutida pretende ampliar el plazo en un mes, hasta el 1 de septiembre de 2021. Sin embargo, la senadora panista Kenia López si bien se manifestó a favor de ampliar el plazo, aseguró que un mes, como se pretende, sería insuficiente. En cambio, la senadora del bloque opositor envió una iniciativa con la que retrasaría aún más la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, lo que homologaría el plazo contemplado para las instituciones de gobierno que hagan uso de la subcontratación laboral. Es decir, la entrada en vigor sería hasta el otro año. Algunos especialistas han hecho eco de esta propuesta, como Guillermo Mendieta, especialista fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México que en entrevista con El Contribuyente instó a los legisladores a reformar el decreto de modo que la iniciativa privada también tenga como fecha límite el inicio del próximo año.

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