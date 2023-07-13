El periodo de vacaciones de la ANAM será 17 al 28 de julio del presente año La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha anunciado su primer periodo vacacional del año, que se llevará a cabo del 17 al 28 de julio de 2023, según un Acuerdo publicado ayer 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación. Durante este periodo, no se considerarán los plazos y términos legales correspondientes a los actos, trámites y procedimientos que se lleven a cabo en las unidades administrativas de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Es importante destacar que esta medida no afectará al personal encargado de cubrir guardias, ya que su presencia es fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y el despacho aduanero. Con esta decisión, la ANAM busca brindar un merecido descanso a su personal, al mismo tiempo que asegura la continuidad de las actividades durante este primer periodo vacacional del año.

¿Cuándo se creó la ANAM?

La ANAM comenzó sus operaciones el 1 de enero de 2022, tras la transferencia del control y la supervisión de las 49 aduanas en funcionamiento en México desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La creación de la ANAM se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer el sistema aduanero mexicano, y se estableció como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con plena autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. En el proceso de creación, la Administración General de Aduanas, que estaba bajo la jurisdicción del SAT, transfirió todos los recursos humanos, financieros y materiales a la ANAM para respaldar su funcionamiento.