Los contribuyentes deberán contar con el código postal actualizado para que los empleadores puedan timbrar los recibos de nómina bajo la versión 4.0 de la factura electrónica. El código postal del domicilio que proporciones a tu empleador para los recibos de nómina debe estar actualizado bajo la versión 4.0 de la factura electrónica y debe coincidir con el que tiene el fisco en la Constancia de Situación Fiscal, de lo contrario, podrías ser acreedor de multas y sanciones.

Multas

Las sanciones y multas van desde mil 700 pesos hasta 11 mil 600 pesos, a discrecionalidad de la autoridad fiscal, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz. Asimismo, el artículo 80 del Código Fiscal de la Federación establece multas de 3 mil 870 a 11 mil 600 pesos para los contribuyentes que no cuenten con el domicilio fiscal actualizado. “A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 79, se impondrán las siguientes multas: I. De 3 mil 870 a 11 mil 600.”, dice el código. Cabe resaltar que antes de la multa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) primero envía una carta-invitación al contribuyente o requerimiento para que tenga la oportunidad de hacerlo voluntariamente; de no atender el aviso en los primeros 15 días siguientes, entonces procede la sanción. Si es la primera vez que lo multan, hay un 40% de descuento, indicó Rodríguez. También existe la posibilidad de acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para recurrir a un acuerdo conclusivo.

Actualiza tus datos

La versión 4.0 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o factura electrónica entrará en vigor el 1 de enero de 2023, por lo que es importante que todos los contribuyentes tengan actualizados sus datos fiscales, ya que también será necesario incluirlos en recibos y facturas por servicios prestados o por la compra de productos y para ello también será útil la Constancia de Situación Fiscal. Recientemente, el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) señaló que ven innecesario incluir el domicilio fiscal de los trabajadores asalariados en los recibos de nómina ya que las retenciones sobre sus remuneraciones se realizan de manera directa. Sin embargo, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que la solicitud de la Constancia de Situación Fiscal fue una medida preventiva para evitar que las empresas fantasmas, facturen gastos de nóminas que no existen. Señaló que en su mayoría las que evaden son de jóvenes de 18 años o adultos mayores. Cuando realices tu cambio de domicilio fiscal ante el SAT tienes que notificar y cuentas con 10 días para hacerlo.