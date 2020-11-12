El presidente de México se ha referido a esta organización civil que promueve investigaciones periodísticas, como “mexicanos a favor de la corrupción”. La revista Proceso publicó una investigación en que revela los nombres de algunos de los poderosos empresarios que han financiado a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En ella aparecen hombres de negocio como Eduardo Tricio Haro, quien es accionista mayoritario de Grupo Lala y Aeroméxico, así como Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de Grupo Pisa (una farmacéutica con la que el gobierno federal tuvo problemas legales), así como los hermanos Torrado, de Grupo Alsea, entre varios otros, han donado a la asociación civil. El semanario asegura que los montos de las donaciones recibidas por MCCI no concuerdan con los datos reportados a Hacienda, pues en 2016 declararon donativos por casi 67 millones de pesos, pero en los registros de donantes a los que Proceso tuvo acceso, la cifra es de más de 136 millones de pesos. El doble. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó la investigación del semanario en la mañanera del lunes, asegurando que serían investigados, para saber si las donaciones deducibles de impuestos que realizaron a favor de MCCI son legales. “Los que están financiando son empresarios muy poderosos, ojalá y aclaren si es cierto, que están dando dinero y cómo es que se deduce de impuestos. Hay que revisar si es legal, porque no ingresan ese dinero al presupuesto público, si no tienen autorización para entregarlo a esta asociación y debe haber otras (organizaciones). Entonces vamos a hacer la revisión y aquí vamos a aclarar lo que están aportando”, dijo. María Amparo Casar analista y titular de la MCCI dio respuesta a los señalamientos del mandatario. Aclaró que en más de 38 veces el presidente se ha referido a la organización de manera derogatoria, llamándolos incluso “Mexicanos en Favor de la Corrupción”. Aseguró que se violó la Ley de Protección de Datos Personales en el momento que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhibió a los donantes de MCCI, sugiriendo, al parecer, que la información con la que se elaboró el reportaje de Procesoprovino del propio órgano fiscal. Amparo Casar señaló que “el punto es que yo me pregunto por qué estos ataques a una organización y a los empresarios que apoyan. En primer lugar, no sabemos por qué si la única dependencia que tiene verdaderamente una lista de los donantes es el SAT, y se está violando la ley de datos personales. Entonces, pues bueno, ya de ahí empezamos porque hay una filtración Servicio del de Administración Tributaria”. Por su parte, la analista política también mencionó que MCCI ayudó de forma muy destacada a develar la corrupción de la pasada administración, por lo que desconoce el motivo de las declaraciones del presidente. Agregó que “¿por qué en lugar de ver a nuestros donantes por motivo de orgullo, los ven como motivo de escarnio público? ¿Por qué injurian a mexicanos que gracias a la prensa, gracias a la radiodifusoras que hoy consideran vendidas, desde luego, contribuyó de manera destacadísima, a develar la corrupción de la pasada administración y además a catalizar toda la indignación ciudadana por la corrupción?, que finalmente acabó llevando a Andrés Manuel López Obrador”.

Mexicanos contra la corrupción e impunidad

Por su parte, la organización MCCI pidió al presidente que deje de estigmatizarlos a través de un hilo de Twitter. Aseguraron que durante sus años de operación han realizado alrededor de 406 investigaciones en contra de la corrupción, mismas que han implicado a todos los partidos políticos: en 170 casos al PRI, en 97 a Morena, en 38 al PAN, 17 al PRD y 84 a otros.

Desde @MXvsCORRUPCION nos preguntamos: ¿Por qué agraviar a quienes apoyan la lucha contra la corrupción y la impunidad desde la sociedad civil? ¿Por qué estigmatizar y amenazar a quienes apoyan esta labor? Luchar contra la corrupción no debe ser motivo de escarnio público — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) November 11, 2020

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