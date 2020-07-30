Tendrá que dejar la subdirección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cargo que desempeñó desde que comenzó esta nueva administración en 2018. Con 95 votos a favor, el pleno del ...

Tendrá que dejar la subdirección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cargo que desempeñó desde que comenzó esta nueva administración en 2018. Con 95 votos a favor, el pleno del Senado aprobó la terna propuesta, integrada por Rafael Chong Flores, Alfredo Domínguez Marrufo y María Estela Ríos González. Según los legisladores, cumplía con los requisitos constitucionales de elegibilidad para ocupar la dirección del Centro Federal de Conciliación. Posteriormente, de entre los miembros de la terna se eligió a Alfredo Domínguez Marrufo como director del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien rindió protesta al cargo inmediatamente. El Senado informó que para la elección del director se emitieron un total de 98 votos y se repartieron de las siguiente manera:

12 para Rafael Chong Flores

79 para Alfredo Domínguez Marrufo

7 para María Estela Ríos González

Ante esto, Domínguez Marrufo tendrá que dejar la subdirección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cargo que desempeñó desde que comenzó esta nueva administración, en 2018. Alfredo Domínguez Marrufo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ha sido litigante durante más de 17 años y ocupado puestos en la administración pública general. Tiene estudios de especialización en Derecho Laboral y Contratación Colectiva en la UAM Azcapotzalco y la UTAL, de Venezuela. Está en proceso de titulación su maestría en Ciencias Políticas por el Colegio de Morelos.

Las atribuciones del Centro Federal de Conciliación

Dentro de las atribuciones que tiene el Centro Federal de Conciliación, además de las acciones conciliatorias, está el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, los contratos de ley, los reglamentos interiores de trabajo y de organizaciones sindicales, así como el registro de los actos y procedimientos que lleven a cabo empresas y sindicatos. Asimismo, deberá auxiliar a los trabajadores en los procedimientos de elección de sus dirigencias gremiales, verificar el cumplimiento de los principios democráticos que deben observar estas agrupaciones, y además expedir las constancias de representatividad sindical. TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/te-gustaria-ser-uno-de-los-nuevos-conciliadores-laborales-este-es-el-perfil-que-buscan/

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