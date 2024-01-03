El apoyo mensual aumentó 20 por ciento con respecto a 2023 por el ajuste acordado para el salario mínimo que regirá este año El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) otorgará apoyos mensuales de 7 mil 572 pesos a sus beneficiarios el próximo año, según las reglas de operación del plan. Este aumento del 20 por ciento con respecto a 2023 se debe al ajuste acordado para el salario mínimo que regirá en el presente año. La población objetivo del programa incluye a jóvenes de 18 a 29 años que no estén estudiando ni trabajando al momento de postularse para la capacitación. La operación del programa priorizará a los jóvenes registrados que residan en municipios con alto índice de rezago social, alta incidencia delictiva y a miembros de grupos discriminados, como jóvenes de comunidades indígenas y afromexicanos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informa que el programa ha beneficiado a más de 2 millones 839 mil jóvenes, con una inversión social que supera los 109 mil millones de pesos. Según las evaluaciones de la dependencia federal, los jóvenes que participaron en el programa tienen una tasa de empleabilidad del 61.7 por ciento, siendo 2.7 veces mayor que la de aquellos que no formaron parte del programa (22.9 por ciento). Además, el programa aumenta la probabilidad de que los jóvenes encuentren empleo en aproximadamente un 32 por ciento.