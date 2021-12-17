Los combustibles tendrán más descuentos sobre el IEPS para la semana del 18 al 24 de diciembre. Este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó acerca de los estímulos fisc...

Los combustibles tendrán más descuentos sobre el IEPS para la semana del 18 al 24 de diciembre. Este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó acerca de los estímulos fiscales para los combustibles que aplicarán la siguiente semana del 18 al 24 de diciembre. La información publicada por la dependencia muestra un incremento en el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) el cual forma parte de precio de los combustibles, los cuales ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). https://twitter.com/DOF\_SEGOB/status/1471835713754865667

Los combustibles

La gasolina magna o “verde”, menor a 91 octanos, recibirá un estímulo de 47.38% sobre el IEPS, cuando el porcentaje previo fue de 45.26%, por lo que, por cada litro el usuario pagará 2.69 pesos de impuesto, cuando la semana pasada fue de 2.79, es decir, 10 centavos menos. La gasolina premium o “roja” tendrá un apoyo de 16.25%, es decir, una cuota de 3.61 pesos por litro. Por su parte, el diesel cuenta con un apoyo de 32.51%, la semana anterior contaba con 30.30% de descuento en el gravamen, sin embargo, para esta semana, por cada litro se realizará el pago de 3.79 pesos de IEPS.

Combustible Porcentaje de estímulo Gasolina menor a 91 octanos 47.38% Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles 16.25% Diésel 32.51%

Con estos porcentajes, la SHCP busca reducir el impacto de las variaciones de los precios de los combustibles a los consumidores finales aplicando los descuentos directamente al IEPS, lo que significa que a menor tasa impositiva se espera que se reduzcan los precios. Sin embrago, el distribuidor será quien al final determine el precio final.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.