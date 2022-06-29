Los trámites que requieren cita son inscripción al RFC, la firma electrónica, la CIEC y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal Los trámites que requieren citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han afectado a los contribuyentes que desean realizarlos debido a la escasez de espacios en las oficinas del fisco. Es necesaria una cita con el órgano para iniciar las actividades económicas o para la incorporación de una persona moral, o bien, para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y de acuerdo con Forbes México, las citas se consiguen en un promedio de 30 días, lo que puede propiciar el incumplimiento de obligaciones fiscales. Recientemente, Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCO), señaló que la falta de citas disponibles en el SAT también está generando pérdidas económicas en las empresas y riesgos en su operación.

Trámites que requieren cita

Algunos de los trámites que se han complicado por la escasez de citas el órgano recaudador son: la inscripción al RFC, la firma electrónica o e.firma, la clave de identificación electrónica confidencial (CIEC) o CIECF y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal. “Se requiere el apoyo par parte de la autoridad para ampliar el número de citas y facilitar a los contribuyente el proceso de cumplimiento adecuado de sus obligaciones ya sea de forma electrónica o presencial" dijo recientemente la presidente del IMCP.

Escasez de citas afecta a estudiantes y a personas físicas

Grajeda explicó que la escasez de citas afecta también a quienes buscan tramitar su título profesional, pues requieren forzosamente su firma electrónica para realizar este trámite. "Es necesario solicitar una cita hoy asistir de manera presencial a alguna administración del SAT aun y cuando ellos no tienen obligaciones fiscales todavía”, señaló la presidenta de los Contadores Públicos. Caber recordar que con la Miscelánea Fiscal 2022 se aprobó el RFC obligatorio para mayores de 18 años, aun cuando no se tienen obligaciones fiscales. Entre los motivos para hacer dicho registro se citaron la conclusión de estudios profesionales (tramitación de título y cédula profesional), la obtención de la firma electrónica avanzada (e.firma) y el impulso a la cultura tributaria. De acuerdo con Forbes, el principal obstáculo fue para las personas físicas que perciben sueldos y salarios, así como asimilados, pues muchas de ellas no tienen su constancia de situación fiscal, de la cual se desprende su código postal, para que los empleadores lo incluyan en el CFDI del pago de su nómina. El código postal debe de coincidir con el registrado en las bases de datos del SAT de cada trabajador. Asimismo, el IMCP informó que son casi 61 millones de contribuyentes que deben cumplir con la emisión de la nueva factura electrónica versión 4.0 al 1 de enero del 2023, entre ellos, 46.4 millones de asalariados; 12.5 de personas físicas con actividad empresarial y 2.2 millones de personas morales. .