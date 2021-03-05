Desde que empezó la pandemia, las citas ante el fisco escasean y algunos contribuyentes han tardado hasta varios meses en encontrar disponibilidad. La falta de citas en el Servicio de Administració...

Desde que empezó la pandemia, las citas ante el fisco escasean y algunos contribuyentes han tardado hasta varios meses en encontrar disponibilidad. La falta de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se agravó considerablemente desde, por lo menos, el inicio de la pandemia hace un año. Para contener el número de contagios, las autoridades disminuyeron el número de personal en las oficinas, lo que provocó que la disponibilidad de citas presenciales se redujera. En consecuencia, han trascendido numerosas historias como consecuencia de la carencia de citas, desde empresarios cuyas empresas quebraron pero que no pueden darse de baja del registro federal de contribuyentes (RFC) o que llevan meses sin poder renovar su e-firma y, por ende, sin facturar. Una de las soluciones surgidas de la comunidad de contribuyentes es la cuenta de Twitter @SATsincitas que, con información que reportan los propios usuarios, da a conocer en tiempo real a sus seguidores cuando el SAT liberó nuevas citas. El día 4 de marzo, la cuenta de Twitter hizo un sondeo, que preguntó a sus seguidores en qué región del país es más difícil conseguir una cita en el SAT. Los resultados fueron como sigue:

Norte: 27.6

Centro-norte: 9.8%

Centro: 38.4%

Sur: 24.1%

Hola Comunidad, buenos días. Basados en el mapa de abajo, en que región del país es más difícil conseguir una #CitaSAT, @SATMX? Muchas gracias por compartir y participar, 🙏😉 — ¿Ya abrió citas el SAT? (@SATsincitas) March 4, 2021

Hay que aclarar que los resultados del sondeo deben tomarse con mucha precaución, pues no se trata de una encuesta con un muestreo estadísticamente representativo de los contribuyentes del país. Los usuarios que respondieron podrían ni siquiera estar registrados en el registro federal de contribuyentes (RFC).

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