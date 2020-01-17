Los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro después del ajuste recibirán una mensualidad por encima del salario mínimo. Por motivo del aumento al salario mínimo para este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las becas que reciben los jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán un ajuste al alza, por lo que tendrán un ingreso mayor. Hasta este momento, según cifras del gobierno, hay alrededor de 900 mil jóvenes dados de alta en el programa, quienes reciben un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos mientras se capacitan en las empresas registradas. Para 2019 el salario mínimo se fijó en 102.69 pesos diarios, lo que al mes representaba un total de 3 mil 80.7 pesos; lo que recibían los becarios estaba por encima del salario mínimo de 2019. Sin embargo, a partir del primero de enero de 2020, el salario mínimo tuvo un incremento del 20% respecto a 2019. Es decir, la percepción mínima este año quedó en 123.22 pesos diarios, lo que actualmente representa 3 mil 696.6 pesos mensuales. Esta cifra ya está por encima de la mensualidad que reciben los becarios. En este sentido, el presidente dijo en su conferencia mañanera del día de hoy que dio la instrucción "de que todos los integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro van a tener un aumento. Creo que son como 170 pesos para que reciban el salario mínimo, porque ya se quedó abajo la cantidad de los 3 mil 600 pesos". Por lo que los jóvenes beneficiarios del programa estarían recibiendo, después del ajuste, un total de 3 mil 740 pesos.

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