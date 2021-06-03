Como anunciaron los gobiernos de ambas entidades federativas, los ciudadanos tendrán hasta el 30 de junio para acceder a dicho subsidio fiscal. Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México informaron que ampliarán el plazo en el que los ciudadanos podrán acceder al subsidio del impuesto sobre la tenencia de automóviles. El objetivo de la extensión, explican los gobiernos locales de ambas entidades federativas, es apoyar a la reactivación económica, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como se anunció en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los ciudadanos tendrán hasta el 30 de junio para acceder a dicho subsidio fiscal. Para poder acceder al subsidio del 100% es necesario que las personas físicas o morales interesadas tenga tarjeta de circulación vigente y que el valor del vehículo no sobrepase los 250 mil pesos. También tienen que haber hecho el pago de derechos de refrendo por vigencia anual de las placas de matrícula del 2021. Es indispensable que no tengan adeudos de tenencia de años anteriores. “Será hasta el 30 de junio la fecha límite para que los propietarios de vehículos realicen el pago de refrendo y acceder al subsidio de 100% de Tenencia o Uso de Vehículos, así como el 50% en la renovación de placas de circulación expedidas en el 2016 y que no tengan adeudos de tenencia y refrendo de años anteriores”, comunicó el gobierno del Estado de México.

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.