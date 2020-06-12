El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se notificará a los contribuyentes que se encuentren en esta situación, dándoles una oportunidad para regularizarse. El presidente Andrés Manuel L...

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se notificará a los contribuyentes que se encuentren en esta situación, dándoles una oportunidad para regularizarse. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la mañanera de este viernes que las autoridades fiscales darán oportunidad a que se pongan al corriente las entidades que hayan hecho uso de facturas falsas para amparar operaciones inexistentes.

“Vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo (usar facturas falsas), les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen, porque si no tendríamos que interponer 20, 30, 40 mil denuncias, querellas”, aseguró.

Añadió que el SAT enviará avisos regulatorios con la finalidad de que las entidades que se presume hicieron esto, puedan demostrar de acuerdo a la normatividad aplicable lo contrario. El mandatario comentó que entre estos contribuyentes también se encuentra “gente muy famosa” y que incluso han buscado regularizar su situación fiscal. López Obrador comentó que “sí hay gente que va y dice ‘me quiero poner al día, está mal lo que hizo mi contador o lo que yo permití y lo corrijo’”. Asimismo hizo hincapié en que el uso de las facturas falsas se convirtió en un “modus operandi casi normal” durante los últimos diez años, debido a que era parte de la corrupción gubernamental que existía. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/aaseguraduras-quieren-aumentar-primas-y-deducibles-del-seguro-medico/

Cierran el cerco a las factureras

Durante esta administración, la legislación contra la facturación falsa se ha recrudecido. Se modificó el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación (CFF). En él se habla de que habrá de dos a nueve años de prisión por la compraventa de facturas que amparen operaciones inexistentes. El endurecimiento de las penas ocasionó que algunos contribuyentes en esta situación se regularizaran, incluso antes de que la nueva legislación entrara en vigor. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/menores-entre-15-y-17-anos-podran-abrir-cuentas-bancarias-sin-permiso-de-sus-padres/ Con información del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

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