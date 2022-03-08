El gravamen podría provocar que el 68 por ciento de los derechohabientes del Infonavit en Nuevo León no puedan comprar una casa de interés social o media. El costo final de las viviendas subirá entre 25 y 30 por ciento debido al "impuesto verde" por extracción que aplica el Gobierno de Nuevo León a las pedreras. Además, podría provocar que el 68 por ciento de los derechohabientes del Infonavit en el estado (unos 34 mil 740 trabajadores) que perciben un salario mensual de entre 7 mil 793 y 16 mil 742 pesos, no puedan comprar una casa de interés social o media, pues no les alcanzará el crédito, de acuerdo con Reforma.

Impacto en el valor de la vivienda

Hugo García Villarreal, presidente de la Asociación de Extractores de Caliza (ASEC), informó el mes pasado que el impacto de dicho gravamen se resentirá en el valor de la vivienda. Asimismo, el representante explicó que con el costo de los agregados se eleva mucho el precio por el flete. Para que cualquiera de estos productos llegue al consumidor final el costo de la transportación es alto. Por otra parte, el nuevo gravamen que se empezó a aplicar a partir de este año encareció en 21.8 por ciento el costo de construcción de una vivienda de interés social y en 12.7 por ciento su precio (a 515 mil 502 pesos), según datos de Reforma. De esta manera, la edificación de una casa de tipo medio aumentó 19.5 por ciento y su precio lo hizo en 10.8 por ciento (a 831 mil 753 pesos), de acuerdo con un análisis elaborado por la Canadevi de Nuevo León y el Cluster de Vivienda del Estado. Así, de diciembre del 2021 a la fecha, el costo de construcción de una vivienda económica se disparó de 265 mil 627 a 323 mil 630 pesos y el de una vivienda de tipo medio pasó de 414 mil 252 a 495 mil 005 pesos. El análisis arroja que 12.2 por ciento (39 mil 848 pesos) del nuevo costo de una casa económica es resultado del alza que sufrieron desde enero los materiales pétreos por el "impuesto verde". Roberto Ortiz Ramones, presidente de la Canadevi de Nuevo León, dijo en entrevista con Reforma, que la vivienda de interés social es la que saldrá más perjudicada, ya que el 70 por ciento de su precio corresponde a obra gris, pues básicamente están hechas de arena, grava, concreto, cemento y blocks, y no llevan grandes acabados. El impuesto verde consiste en aplicar 1.5 UMA's, equivalentes a $134 pesos, por cada tonelada de material que extraigan las pedreras o por cada tonelada de contaminante que emitan 260 fábricas y 22 pedreras. En entrevista con el portal Horizonte, José Francisco Guajardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Construcción (CMCI), calificó al "impuesto verde" como "excesivo" al señalar que, en el caso de la industria caliza, se les aplicará de manera generalizada independientemente de si las empresas cumplen o no con las normas ambientales.