Descubre qué implica esto para los negocios afectados y cómo pueden asegurar el cumplimiento. ¡Infórmate ahora y mantén tu negocio seguro!

Descubre qué implica esto para los negocios afectados y cómo pueden asegurar el cumplimiento. ¡Infórmate ahora y mantén tu negocio seguro!

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ha enviado 9,287 cartas de orientación a negocios que participan en actividades que la ley clasifica como vulnerables, marcando un esfuerzo continuo para educar a las entidades sobre la importancia de adherirse a las normativas fiscales y prevenir actividades delictivas, según detalló el organismo en un comunicado.

Actividades bajo la lupa

Las actividades que el SAT ha categorizado como vulnerables incluyen una variedad de sectores que van desde el juego y apuestas hasta la comercialización de vehículos y joyería. Esta categorización se basa en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que busca cerrar las brechas que podrían ser explotadas para el lavado de dinero.

Juegos con apuesta, concursos o sorteos

Tarjetas de servicios y prepagadas

Cheques de viajero

Préstamos o créditos por instituciones no financieras

Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles

Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes

Subasta o venta de obras de arte

Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres

Servicios de blindaje de autos o inmuebles

Traslado o custodia de valores y dinero

Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente

Servicios de fe pública

Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)

Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles

Proveedores de activos virtuales

Objetivos del programa de Cartas de Orientación

El fisco mexicano dijo que el principal objetivo del “Programa de cartas orientación” es promover buenas prácticas comerciales y garantizar que todas las entidades comprendan plenamente sus responsabilidades legales y fiscales. El programa no solo busca informar, sino también prevenir cualquier acto que pueda vincularse con recursos de procedencia ilícita.

Impacto esperado

Este esfuerzo del SAT, dijo, no solo ayuda a las empresas a mantenerse en cumplimiento, sino que también refuerza la economía mexicana al asegurar que todas las operaciones sean transparentes y legales. Este enfoque preventivo es crucial para proteger tanto a las empresas como a los consumidores, y es fundamental para el desarrollo económico del país.

Llamado a la acción

El SAT y expertos fiscales instan a todas las empresas involucradas en estas actividades a revisar sus operaciones y asegurarse de que cumplen con todas las regulaciones necesarias. La supervisión mejorada y las políticas claras no solo previenen delitos financieros, sino que también establecen un terreno de juego nivelado para todos los actores del mercado.