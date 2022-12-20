Todos los créditos otorgados antes del 2016 sufrirán una actualización de la deuda que irá conforme a la inflación en el próximo enero del 2023

Todos los créditos otorgados antes del 2016 sufrirán una actualización de la deuda que irá conforme a la inflación en el próximo enero del 2023

Si eres una de las personas que está interesada en obtener un crédito Infonavit o si ya tienes uno, la siguiente información te será de mucha utilidad para que conozcas las condiciones que privarán en el 2023, con respecto al nuevo salario mínimo.

Eso sí, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informa que los interesados en cambiar su crédito en veces salario mínimo (VSM) a pesos, tendrán hasta el 31 de diciembre para hacerlo.

Si eres una de las personas que está interesada en obtener un crédito Infonavit o si ya tienes uno, la siguiente información te será de mucha utilidad para que conozcas las condiciones que privarán en el 2023, con respecto al nuevo salario mínimo.

Eso sí, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informa que los interesados en cambiar su crédito en veces salario mínimo (VSM) a pesos, tendrán hasta el 31 de diciembre para hacerlo.

¿Cuántos puntos de Infonavit tengo?

Para saber tus puntos necesitas ingresar a la página de la Infonavit https://www.mi-portal-infonavit.com/checar-puntos completas el formulario que te aparecerá para realizar la precalificación y así saber cuántos puntos posees actualmente.

¿Cómo saber cuánto dinero me presta Infonavit con el aumento al salario mínimo 2023?

Necesitas ingresar al simulador de crédito que se encuentra en la página del Infonavit para darte una idea de cuánto dinero pueden prestarte, dependiendo del salario mensual que percibes.

Ingresa al siguiente enlace: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/quiero-un-credito/

Dirígete a la sección Simulador

Ingresa tu edad y sueldo mensual, dale Calcular

El sistema te dirá cuánto tendrás que pagar por tu crédito con base en la información que proporcionaste

De igual manera puedes visualizar el monto mensual, como la tasa de interés

Si quieres un crédito menor, puedes calcularlo ingresando la cantidad que deseas. Después de esto, el sistema te dirá de cuánto sería tu pago y la tabla de amortización.

¿Por qué deberías cambiar tu crédito Infonavit en salarios mínimos?

La respuesta es sencilla: Para evitar pagar más. Todos los créditos otorgados antes del 2016 sufrirán una actualización de la deuda que irá conforme a la inflación en el próximo mes de enero del 2023. Esto quiere decir que, si una persona tiene un crédito de Infonavit de antes de 2016, al arrancar el año se actualizará la deuda con la inflación que es del 8%, por lo que se sugiere cambiar el crédito a pesos antes del 31 de diciembre para tener la oportunidad de congelar el saldo.

¿Cómo cambiar tu crédito Infonavit en salarios mínimos a pesos?