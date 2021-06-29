De acuerdo a declaraciones de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la reforma incrementaría la recaudación en hasta 500 mil millones de pesos provenientes de los grandes informales. El senador morenista José Narro Céspedes, integrante de la comisión de hacienda, dijo prever que la próxima reforma fiscal será progresiva y combatirá la evasión fiscal y la corrupción. Según reporta el diario La Razón, el legislador aseguró que la reforma será favorable para la hacienda pública del país. Narro Céspedes dijo que esperan empezar a trabajar la propuesta el próximo periodo de sesiones. De acuerdo a declaraciones de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la reforma incrementaría la recaudación en hasta 500 mil millones de pesos provenientes de los grandes informales. “La reforma fiscal será muy favorable para el país, sobre todo porque lo que se prevé no es un incremento en los impuestos a los contribuyentes, pero sí poner un alto y evitar la evasión fiscal, frenar todos los esquemas de elusión fiscal que actualmente utilizan muchos de los grandes evasores”, dijo el senador. Narro Céspedes comentó que la comisión de la que forma parte no ha tenido un acercamiento con la jefa del SAT. El morenista consideró que como parte de la reforma sería necesario “hacer más eficiente el sistema, acabar con la corrupción y buscar un esquema progresivo, para que pague más quien más gana”.

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