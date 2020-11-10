El SAT aprovecha los niveles récord en percepción de riesgo de los contribuyentes para aumentar la recaudación a través de auditorías. En los primeros seis meses del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 269 mil millones de pesos por auditorías a nivel federal. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019 y un crecimiento de 177% respecto al primer semestre de 2019 . Además, es un nuevo récord de recaudación para las auditorías. Al cierre del tercer trimestre, los números de las auditorías siguen aumentando. De acuerdo con datos de Hacienda, el SAT recaudó 417 mil millones de pesos por este concepto al cierre de septiembre. Esto representa un aumento de 136% frente al mismo periodo del año pasado. Estos incrementos significan que por cada peso invertido, el SAT recaudó 153 pesos.

El SAT aumenta fiscalización y percepción de riesgo

El desempeño del SAT se debe a una combinación de varios factores. Por un lado, la autoridad dice que los resultados vienen de procedimientos más efectivos y la coordinación de sus áreas. Por el otro, algunos especialistas argumentan más presión fiscal y un acceso limitado a tribunales por la pandemia. En el periodo, el SAT registró 60 mil actos de fiscalización; es decir, un aumento de 26% frente al año pasado. Aquí es donde, según especialistas, el fisco está aprovechando una mayor percepción de riesgo. Esta percepción ha ido en aumento. Desde mediados de 2019 se ha visto esta tendencia en las encuestas trimestrales del SAT. Así, en el segundo trimestre de 2019, el 84% de los contribuyentes contestaron que era muy o algo probable recibir una sanción del SAT. En ese momento, esa era la percepción más alta de riesgo que se había registrado. El segundo lugar sería el 39.75% de contribuyentes que pensaban que era muy o algo probable ser sancionados en 2012. En 2020, se rompió el récord. La última encuesta de percepción de riesgo; es decir, delsegundo trimestre de 2020, encontró que:

el 85% de los contribuyentes cree que es muy o algo probable recibir una sanción;

el 13% cree que es muy poco probable;

por último, el 2% no sabe o no respondió.

En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que el fisco aprovecha esta situación. Una de las tácticas de la autoridad son los procedimientos masivos. Básicamente, envían miles de cartas para revisar ejercicios fiscales. En algunos casos, solicitan la información de cinco años atrás a empresas con menos de un año de operación. Con este tipo de tácticas, aumentan las probabilidades de encontrar discrepancias. Debido a esto, los contribuyentes prefieren aceptar las condiciones del fisco y pagar. Con información de Reforma https://www.reforma.com/presiona-sat-y-recauda-417-mil-mdp/ar2067637?v=3

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.