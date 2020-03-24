Debido a la contingencia del coronavirus, la Prodecon le sugirió a la autoridad fiscal varias facilidades administrativas. Diversos actores han pedido al gobierno federal que implemente estímulos fiscales y facilidades administrativas (como prorrogar la declaración anual). Sin embargo, en varios puntos la respuesta del gobierno ha sido negativa hasta el momento. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) acaba de sumar su voz a esta petición. A través de un comunicado, el ómbudsman informó que desde la semana pasada le hizo a la autoridad fiscal cinco propuestas para beneficiar a los contribuyentes en la coyuntura causada por la pandemia del coronavirus. La Prodecon le pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en primer lugar, prorrogar la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales hasta el 31 de julio de 2020. También le pidió que las personas morales puedan pagar el impuesto resultante en la declaración anual en hasta seis parcialidades. Esto sin la necesidad de pedir la autorización de la autoridad y sin la obligación de garantizar el interés fiscal. Actualmente esta facilidad sólo se concede a las personas físicas en términos de la regla 2.14.5. Para las personas físicas sugiere el beneficio de ampliar el plazo para solicitar la devolución de ISR a través del sistema automático de devoluciones. Otra sugerencia de la Procuraduría es diferir hasta el 31 de julio de 2020 la presentación de los pagos provisionales tanto de personas físicas como morales correspondientes a marzo, abril y mayo de 2020. Por último, la Prodecon pide suspender los plazos para interponer el recurso de revocación, pues para presentarlo es necesaria la e-firma, y hay casos de contribuyentes a los que ya se les venció.

La @ProdeconMexico lanzó hoy la campaña #DeclaraEnTuCasa para que los contribuyentes usen canales digitales y eviten asistir a las oficinas. Además, informó que el @SATMX implementó mecanismos para devolver el saldo a favor a los contribuyentes e un plazo máximo de 3 días pic.twitter.com/pO2Bu0CPhU — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) March 24, 2020

Habrá devoluciones en tres días

La Prodecon también informó que, para apoyar a los contribuyentes en la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el SAT implementará mecanismos para hacer las devoluciones de impuestos en un plazo de tres días. Es decir, si un contribuye hace su declaración anual normal o complementaria el 1 de abril, recibirá su devolución el 3 de abril.

Declara desde casa

La Prodecon también informó que como medida preventiva para evitar contagios, las asesorías para las personas físicas que quieran presentar su declaración anual serán vía remota. Esto, esperan, no será un inconveniente para los contribuyentes, pues la mayoría de la información ya viene precargada.

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