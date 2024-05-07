En el primer trimestre de este año, se denunció a 31 funcionarios ante la FGR por casos de corrupción en el SAT Durante el actual sexenio, que abarca desde 2019 hasta marzo de 2024, un total de 362...

En el primer trimestre de este año, se denunció a 31 funcionarios ante la FGR por casos de corrupción en el SAT Durante el actual sexenio, que abarca desde 2019 hasta marzo de 2024, un total de 362 empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción, según información proporcionada por el SAT. En el primer trimestre de este año, se denunció a 31 funcionarios ante la FGR por casos de corrupción en el SAT, lo que representa un aumento significativo en comparación con los tres funcionarios denunciados en el mismo periodo del año anterior. Estas denuncias incluyeron cargos como:

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática

Ejercicio ilícito del servicio público

Peculado

Uso de documentos falsos

Falsificación de documento y fraude.

Casi la mitad de los funcionarios denunciados (16) pertenecían a la Administración General de Servicios al Contribuyente. Otros siete provenían de las administraciones generales de Recaudación y Recursos y Servicios. El resto de los empleados denunciados desempeñaba funciones en diversas áreas del SAT, como Aduanas, Auditoría de Comercio Exterior, Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Evaluación y Jurídica. Además de las denuncias ante la FGR, 46 empleados del SAT fueron reportados al Órgano Interno de Control (OIC) del fisco por presunta responsabilidad administrativa en casos de corrupción. Es relevante mencionar que las denuncias presentadas en el primer trimestre del 2024 casi alcanzaron el número total de denuncias registradas ante la FGR a lo largo de todo el año 2023, que fue de 35 personas.