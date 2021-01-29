El precio de la gasolina se calcula tomando en consideración varios factores, de los que el estímulo fiscal es sólo uno. En este sentido, que no se aplique no implica que el precio de la gasolina subirá. Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el monto que tendrá el estímulo fiscal al impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS). De acuerdo al acuerdo publicado en el DOF, el estímulo que se aplicará del sábado 30 al viernes 5 de febrero será de 0 pesos por litro. El estímulo fiscal lleva bastante tiempo sin aplicarse: 44 semanas en el caso de la gasolina Magna, 63 semanas en el de la Premium y 51 en el del diésel. Así, las cuotas de IEPS que se aplicarán la próxima semana serán de de 5.1148 pesos por litro de gasolina Magna, 4.3192 pesos por litro de gasolina Premium y 5.6212 pesos por litro de diésel. El estímulo fiscal fue introducido como un mecanismo para suavizar los cambios abruptos en el precio de los combustibles, de modo que los consumidores no vean afectado su bolsillo. En ese sentido, que no se aplique el estímulo fiscal durante una semana no significa necesariamente que el precio de la gasolina subirá, pues la forma en que se calcula éste depende de varios factores. Cuando algunos de estos factores se mantienen bajos, como podría ser el caso del precio internacional del petróleo, no se aplica el estímulo, aunque sin incrementar el precio final de los combustibles. Puedes consultar el acuerdo publicado por la SHCP en la siguiente liga.

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