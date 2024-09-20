Empresarios reportan recibir correos del Infonavit sobre diferencias en cuotas no pagadas, que en algunos casos incluyen adeudos prescritos de hace más de 16 años Las cuotas pagadas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) son contribuciones obligatorias que los empleadores realizan para garantizar créditos hipotecarios a los trabajadores. Estas se calculan como un porcentaje del Salario Base de Cotización (SBC). Recientemente, se ha reportado que empleadores están recibiendo correos del Infonavit informando sobre diferencias en las cuotas pagadas. Estos mensajes invitan a revisar los adeudos en la nueva plataforma en línea, donde es posible generar los datos necesarios para realizar los pagos correspondientes. La plataforma del Infonavit es amigable y fácil de usar, facilitando la identificación de diferencias en las cuotas. Aunque en muchos casos los adeudos son procedentes, a menudo se trata de cantidades mínimas, según reporta Fiscalia. Sin embargo, la consultora advierte que incluso los montos pequeños deben pagarse, ya que, legalmente, corresponden al empleador. También menciona una práctica criticable: el cobro de adeudos prescritos, como multas impuestas hace más de 16 años, como en el caso de una multa de 2008. Aunque estos adeudos son improcedentes, en muchos casos resulta más costoso disputarlos que liquidarlos. Para revisar estos cobros, es necesario ingresar al “Portal Empresarial”, seleccionar "Medios de pago" y generar la línea de captura correspondiente. Fiscalia recomienda a los patrones estar atentos a estas notificaciones, ya que ignorarlas podría derivar en un crédito fiscal o en una opinión negativa por parte del Infonavit.