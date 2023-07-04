BBVA estima que en el primer semestre de este año, las inversiones por nearshoring sumaron alrededor de 42 mil millones de dólares, especialmente por ampliaciones de capacidad de producción La traducción de nearshoring es “deslocalización cercana”. La empresa de información Thomson Reuters México define el nearshoring como una estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), los costos competitivos y el acceso al mercado son algunas de las principales razones por las que México es un destino atractivo de nearshoring o relocalización para las empresas globales que buscan nuevas expansiones. La empresa de servicios inmobiliarios profesionales Colliers, que entre las propiedades que ofrece tiene naves industriales, considera que la pandemia fue el detonador del nearshoring en México.

Las inversiones por nearshoring sumaron alrededor de 42 mil mdd

BBVA estima que en el primer semestre de este año, las inversiones por nearshoring sumaron alrededor de 42 mil millones de dólares, especialmente por ampliaciones de capacidad de producción, según reporta Reforma. En el análisis titulado "Nearshoring: ¿cómo va el nearshoring? Un primer resumen", BBVA mencionó que esta cifra incluye el anuncio del Gobierno mexicano sobre México Pacific Limited por hasta 14 mil millones de pesos para desarrollar una instalación de exportación de gas natural licuado y un gasoducto en Sonora. En el análisis se explicó que excluyendo esta inversión y la de Tesla, las tendencias actuales muestran que, si bien hay algunos proyectos relacionados con la gestión del agua y la energía, la mayoría son ampliaciones o modernización de las capacidades de producción actuales en la industria automotriz. Además, se indicó que en la industria automotriz se produce un efecto positivo combinado de dos cambios estructurales: la deslocalización y la electromovilidad. Entre las inversiones anunciadas están 3 mil millones de dólares de Jetour para una planta de vehículos eléctricos en Aguascalientes y la de Mercado Libre por mil 600 millones de dólares que se destinarán a infraestructura logística. También las de Tarafert y Constellation Brands por mil 500 millones de dólares en Durango y por mil 300 millones de dólares en Veracruz, respectivamente. BBVA resaltó que esto refleja que la relocalización se está materializando en México. Pero Reforma señala que en el análisis se advierte que se aproxima "rápidamente" una encrucijada crucial, mostrada por las señales contradictorias procedentes de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que han entrado realmente en el país. Manifestó que pese a que la IED está creciendo, lo hace a un ritmo más lento de los registrados en anteriores periodos de grandes cambios estructurales en México. Además, BBVA considera que resulta difícil determinar si el ritmo acelerado de las exportaciones es por el nearshoring o por un repunte de las industrias tras la pandemia de Covid-19.