La empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar 2 mil 656 millones de pesos al SAT por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), multas y recargos Con ocho votos a favor, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) respaldó la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde exige a la empresa Televisión Azteca, S.A.B. de C.V. el pago de impuestos que corresponden al ejercicio fiscal del año 2013. Ls propuesta del magistrado Carlos Chaurand Arzate señala que la televisora incumplió con la Ley del ISR al no reversar las pérdidas por la enajenación de acciones, asimismo consideró infundados los agravios de la empresa de Salinas Pliego, toda vez que la autoridad fiscal cumplió con lo estipulado en el marco legal en la materia.

Pagaré solo lo justo

La semana pasada, el polémico empresario dueño también de Elektra, respondió a AMLO que pagará “solamente lo justo” de su adeudo con el SAT. También, el tercer hombre más rico de México señaló que: “YO NO DEBO NI UN PESO DE IMPUESTOS, y si mis empresas deben algo, que paguen, pero que paguen lo JUSTO, apegados a la ley… no lo que se les antoje cobrar a los parásitos”. Hasta el momento, Salinas Pliego no se ha pronunciado respecto al fallo del tribunal a favor del SAT, organismo al que ha lanzado una serie de insultos en anteriores ocasiones.