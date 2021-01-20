Abogados laborales dicen que catalogar el COVID-19 como riesgo laboral llevará a varias empresas al amparo.

El 8 de enero de este año, el Consejo Técnico del IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo donde se establece que la enfermedad COVID-19 es un riesgo de trabajo, sin importar la actividad del trabajador. Desde octubre, la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores que la enfermedad no se considerara como riesgo laboral. El problema con esto es que aumenta la prima de seguro y pago de cuotas patronales para las empresas. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo Abogados, explicó que las primas podrían aumentar hasta en 50% a partir de marzo. Según el especialista, la medida traería graves consecuencias para las empresas que han tenido indemnizaciones por enfermedad, muerte o incapacidad derivadas del COVID-19. Además, tachó la medida de inconstitucional, ya que viola los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los patrones y derechohabientes.

Empresas podrían ampararse contra la medida

De acuerdo con algunos especialistas, las empresas podrían recurrir al amparo para contrarrestar la nueva medida. Según los abogados laborales, es casi imposible determinar dónde se dio el contagio, por lo que no se puede argumentar que el riesgo sea laboral. En entrevista con Reforma, Héctor de la Cruz, abogado de la firma De la Vega & Martínez Rojas, dijo que la medida es injusta porque obliga al patrón a pagar las incapacidades sin evidencia concreta de que la enfermedad se contrajo en su centro de trabajo. Por todo esto, el especialista dijo que probablemente varias empresas recurran al amparo. Según especialistas, la medida implica que si el trabajador se enferma, se le debe pagar el 100% del salario base de cotización por incapacidad. Además, si tiene alguna complicación o secuela, el trabajador también tendrá derecho a una indemnización. Con información de Reforma

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