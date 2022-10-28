El objetivo del complemento Carta Porte no es aumentar la recaudación, sino disminuir el contrabando e informalidad, de acuerdo con especialistas Con la última prórroga que otorgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se amplió al 31 de diciembre de 2022 el plazo para el uso de la factura electrónica con complemento Carta Porte sin aplicación de multas y sanciones. Esto, en caso de que la misma no se emita cumpliendo todos los requisitos aplicables. De acuerdo con Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte servirá a las autoridades para tener más control y fortalecer el comercio formal. En entrevista con El Contribuyente, el contador aclaró que el objetivo del complemento Carta Porte no es aumentar la recaudación. Pero dijo que servirá para disminuir el contrabando e informalidad. Lo anterior se debe a que se tratará de evitar el traslado de mercancías por las que no se hayan pagado contribuciones, o que no se hayan introducido o importado al país de forma correcta. Por ejemplo, si un comerciante traslada su mercancía en una camioneta de 3.5 y no trae la Carta Porte, el especialista indicó que la autoridad tendría el derecho de confiscar la mercancía, porque si no se tiene cómo argumentar su procedencia se podría presumir que es ilícita.

La corrupción hará muy difícil abatir la informalidad

Pero el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que debido a la corrupción será muy difícil abatir la informalidad. "Esto se debe a que hay mucha corrupción en este tema. Inclusive, tengo conocimiento personal de que aunque se tenga la Carta Porte, los policías llegan a extorsionar a los transportistas", expresó. Además, Beltrán Ávila indicó que el hecho de que no se tenga Carta Porte, no quiere decir que la mercancía que se transporta sea ilícita. Pero si se tiene la Carta Porte, se tendrá mayor respaldo para poder justificar su procedencia. Pero el especialista indicó que ha escuchado que existe la posibilidad de eliminar el requisito del CFDI con complemento Carta Porte.

Solicitud del gremio contable

Desde que se anunció la actualización del complemento Carta Porte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó a las autoridades lo siguiente:

Que la emisión de este complemento ampare únicamente el traslado de las mercancías y no sirva para acreditar la legal posesión de estas.

Que este documento no contenga información sensible que pueda llegar a poner en riesgo la integridad física de los transportistas.

Iniciativa para eliminar el requisito de la Carta Porte

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, recordó que actualmente se encuentra en el Senado de la República una propuesta, por parte del senador Ismael García Cabeza de Vaca, en cuya exposición de motivos se tomaron en cuenta los comentarios que el IMCP realizó respecto al tema. En dicha propuesta se solicitan los siguientes puntos: