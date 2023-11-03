El gobierno federal anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población, el cual destinarán más de 61 mil millones de pesos tras el paso del huracán "Otis" El secretario de Hacienda, R...

El gobierno federal anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población, el cual destinarán más de 61 mil millones de pesos tras el paso del huracán "Otis" El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunció el plan de reconstrucción para Acapulco, destinando un total de 61,313 millones de pesos para revitalizar la región afectada. El plan fue detallado durante la mañanera junto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre las principales asignaciones de fondos, se incluyen:

Adelantamiento del pago de pensiones.

Aumento de becas y prórroga por 6 meses del pago de Infonavit, Fovissste e IMSS.

No pago por el servicio de luz de octubre de 2023 a enero de 2024.

Canasta básica semanal para 250 mil familias durante 3 meses.

Apoyo financiero a hogares afectados, desde 35,000 hasta 60,000 pesos.

Apoyo para locales comerciales: 45,000 pesos.

Créditos a la palabra para pequeñas y medianas empresas, sin intereses.

Rehabilitación de infraestructura carretera y de energía eléctrica.

Apoyo a escuelas con el programa "La Escuela es Nuestra".

Apoyo para productores y pescadores: 34,609 serán beneficiados.

Establecimiento de cuarteles de la Guardia Nacional en colonias grandes.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero, supervisarán la coordinación de todas las iniciativas de reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez. El presidente López Obrador aseguró que si se necesitan más recursos, se ampliará el presupuesto. "Es importante decir que contamos con presupuesto para financiar todas estas necesidades y programas. No consideramos estos recursos como gasto, sino como inversión. Afortunadamente, tenemos finanzas públicas sanas y recursos sin límite cuando se trata de beneficiar al pueblo."