Los acreditados pueden beneficiarse de un descuento en su mensualidad de hasta el 75%, dependiendo de su nivel de ingresos

Los acreditados pueden beneficiarse de un descuento en su mensualidad de hasta el 75%, dependiendo de su nivel de ingresos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el programa 'Nivela tu pago', cuyo propósito es brindar apoyo a los acreditados que enfrentan dificultades económicas para cumplir con el pago de su crédito hipotecario.

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, este programa permite reducir las mensualidades y adecuarlas a la capacidad de pago del trabajador, ofreciendo una solución para aquellos que desean evitar el sobreendeudamiento y asegurar la conservación de su vivienda.

Descuentos y características principales

El texto indica que con el programa 'Nivela tu pago', los acreditados pueden beneficiarse de un descuento en su mensualidad de hasta el 75%, dependiendo de su nivel de ingresos. Este ajuste puede aplicarse por un periodo de hasta 12 meses, con la posibilidad de extenderse por un año más, y puede solicitarse hasta tres veces durante la vida del crédito.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Una de las principales innovaciones del programa es que, por primera vez, las personas que estén al corriente con sus pagos y tengan una relación laboral activa también pueden acceder al beneficio. Asimismo, aquellos que tengan hasta 12 mensualidades vencidas serán elegibles para participar.

El Infonavit reconoce que no es necesario perder el empleo para experimentar dificultades financieras que afecten el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Por ello, 'Nivela tu pago' está diseñado para apoyar tanto a los acreditados que están al día en sus pagos como a los que presentan atrasos.

Requisitos para participar

En su texto, Fiscalia expuso que los requisitos establecidos por el Infonavit, para participar en este programa, son los siguientes:

Tener un crédito con garantía hipotecaria financiado exclusivamente con recursos del Infonavit. El crédito no debe estar en un proceso jurídico. Estar al corriente en los pagos del crédito o tener un máximo de 12 mensualidades pendientes. Si el acreditado no cuenta con empleo formal, no debe tener meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo). Haber realizado, al menos, 12 pagos mensuales completos desde el inicio del contrato. Contar con, al menos, 12 pagos mensuales pendientes para liquidar el crédito. Haber transcurrido al menos un año desde que el crédito fue convertido de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos con el programa 'Responsabilidad Compartida'.

¿Cómo solicitar el programa?

Además, indicó que el proceso para solicitar los beneficios del programa inicia ingresando a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y seleccionando la opción 'Solicitud de reestructura' en la sección 'Mi Crédito'.

También es posible acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano con los siguientes documentos: