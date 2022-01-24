Como parte de los cambios fiscales de este año, las personas físicas que tributan actualmente en el RIF y que desean permanecer en dicho régimen, deben presentar su aviso a más tardar el 31 de ener...

Como parte de los cambios fiscales de este año, las personas físicas que tributan actualmente en el RIF y que desean permanecer en dicho régimen, deben presentar su aviso a más tardar el 31 de enero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a través de un comunicado que el último día para permanecer en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) es el 31 de enero de 2022. Como parte de los cambios fiscales de este año, las personas físicas que tributan actualmente en el RIF y que desean permanecer en dicho régimen, deben presentar su aviso a más tardar el 31 de enero. De lo contrario, se les asignará el régimen de acuerdo con las disposiciones aplicables, a partir del 1 de febrero. El fisco informó que para presentar el Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, deben ingresar al Portal del SAT conforme a lo siguiente:

Dentro del apartado Trámites del RFC/Actualización del RFC, elegir la opción "Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones."

Aparecerá la pregunta "¿Optas por continuar pagando tus impuestos en el Régimen de Incorporación Fiscal?", selecciona la opción “Sí, opto por continuar en el Régimen de Incorporación Fiscal" para continuar en dicho régimen.

Al finalizar el aviso obtendrás el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal.

Por otra parte, en el caso de los contribuyentes que presenten el aviso correspondiente y posteriormente quieren cambiar al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en el mismo año, podrán hacerlo siempre que cumplan con los requisitos. Además, si los contribuyentes tienen beneficios pendientes del RIF, podrán aplicar los acreditamientos, deducciones y solicitar en devolución los saldos a favor que tuvieran pendientes a más tardar en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022. En el caso de los contribuyentes que elijan el RESICO y no cuenten con e.firma activa, tendrán hasta el 30 de junio de 2022 para tramitarla, y podrán ingresar al minisitio del Régimen Simplificado de Confianza para obtener mayor información. También podrán llamar a MarcaSAT 55 6272 2728 de lunes a viernes de 8:00 a 18: 30 horas; desde el exterior del país (+52) 555 6272 2728.

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