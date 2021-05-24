Desde hace un año, la escasez de citas en el SAT ha hecho muy difícil la realización de trámites para los que es indispensable acudir a las oficinas, como la tramitación de la e-firma. Tras la aprobación del paquete de reformas en materia de outsourcing o subcontratación laboral, la autoridad dio a conocer los requisitos que las empresas que quieran prestar servicios de subcontratación tendrán que cumplir con la nueva normatividad. Las empresas deberán únicamente prestar servicios distintos al objeto social de la empresas que los contraten. Por ejemplo, un despacho de abogados no podrá subcontratar abogados, pero sí trabajadores que se encarguen de los equipos de cómputo. Además, deberán darse de alta en un padrón que manejará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para poder registrarse, las empresas deberán cumplir con algunos requisitos, como dar sus datos fiscales, estar dados de alta en el IMSS, en el Infonavit y contar con firma electrónica vigente. En entrevista con El Contribuyente, Héctor Márquez, presidente de la Asociación de Empresas de Capital Humano (AMECH), dijo que algunos de los requisitos preocupan a las empresas, pues podrían entorpecer el proceso de registro indebidamente. Por un lado, Márquez señala que cuando el Infonavit o el IMSS determinan a alguna empresa algún supuesto adeudo, el tiempo que demoran en atender el asunto y resolverlo es demasiado. Esto, dice, podría entorpecer el proceso de registro, toda vez que la autoridad puede negar el registro a las empresas que no estén al corriente. "Ellos van a su ritmo, pues reciben la carga de un millón de empleadores registrados y van atendiendo poco a poco. Mientras tanto, se te generan cargos moratorios, de ejecución. Una pequeña deuda te lleva en verdad a millones. Ese es el gran reto, pues eso no es estar en incumplimiento, sino que ellos tienen que revisar todos más rápido para estar todo en regla", dijo. Otro de los cuellos de botella que temen los empleadores dedicados al outsourcing es el referente al requisito de tener una firma electrónica vigente, y es que desde hace un año, cuando empezó la epidemia de COVID-19, debido a las medidas de distanciamiento social, el número de citas en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue notoriamente insuficiente. En ese contexto, hacer trámites para los que tener una cita es indispensable, es particularmente problemático. Este es el caso de la tramitación de la e-firma o de su renovación, cuando ésta está vencida.

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