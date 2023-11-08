La infracción por incumplir con la actualización de los medios de contacto va de 3,420 a 10,260 pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá multar a contribuyentes que no hayan habil...

La infracción por incumplir con la actualización de los medios de contacto va de 3,420 a 10,260 pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá multar a contribuyentes que no hayan habilitado el Buzón Tributario, o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, a partir del 1 de enero de 2024. Lo anterior lo establece el artículo transitorio Sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2023. La fecha límite para registrar o actualizar los medios de contacto para los contribuyentes personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) fue el 2 de octubre de 2023.

¿Cuál es la multa por no habilitar el Buzón Tributario?

La infracción por la no habilitación del Buzón Tributario, el no registro o la no actualización de los medios de contacto, será una multa de 3,420 a 10,260 pesos. Esto lo establecen los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF).

¿Cómo habilitar el Buzón Tributario?

Si aún no tienes habilitado el Buzón Tributario, estos son los pasos para hacerlo: