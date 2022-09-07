Aunque la empresa liquidó este año 800 mil pesos al fisco, entre créditos fiscales y multas, la autoridad no la ha eliminado del listado de contribuyentes incumplidos y con adeudos en firme. El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta un retraso en la actualización del listado de deudores, debido a que la pandemia del Covid-19 generó problemas en su operación. "El SAT trae una cadenita; debe actualizar sus registros para que ya no aparezca el crédito y eso se debe hacer de manera interna", comentó Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del CCPM. Quienes enfrentan complicaciones por esta problemática son principalmente las Pequeñas y medianas empresas (Pymes). Tal es el caso de una Pyme dedicada a la consultoría de negocios no pudo pagar en tiempo los impuestos de 2020 y 2021, lo que le generó multas y que el fisco la incluyera en la lista de deudores, así lo informó Reforma. Aunque la pequeña empresa liquidó este año 800 mil pesos al fisco, entre créditos fiscales y multas, la autoridad no la ha eliminado del listado de contribuyentes incumplidos y con adeudos en firme. Según el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, los motivos para que un contribuyente aparezca en dicha publicación es que tenga una multa pendiente por saldar, no se localiza en el domicilio registrado, que cuente con créditos fiscales no pagados, que tenga una sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal, como falsear el registro de sus pérdidas fiscales o alterar sus sistemas contables, que le hayan condonado algún crédito fiscal o que sus ingresos no concuerden con su actividad preponderante, es decir, con el trabajo que realiza. "Tenemos clientes que piden a su área jurídica consultar las listas de deudores del SAT y (si aparece un proveedor en ellas) por temas de gobernanza interna detienen la posibilidad de facturarles. Es un círculo vicioso porque el SAT no permite facturar, pero demanda el pago de impuestos", afirmó el dueño de la empresa ene entrevista con el diario, quien pidió el anonimato. Asimismo, el medio detalló que el propietario interpuso siete aclaraciones ante el fisco y recurrió a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la cual emitió un oficio donde expone que la Pyme no aparece como deudora fiscal, acompañado de la Opinión Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo. Ante esta situación, el especialista integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recomendó hacer solicitudes de aclaraciones ante el SAT, presentar ante el Buró de Crédito toda la documentación que pruebe que el crédito fiscal ha sido pagado para que, en caso de haber sido reportado por el fisco, se actualice la información. Los contribuyentes que están en la lista de deudores del SAT deben ser eliminados cuando pagan, lo que puede tardar tiempo, como es el caso de la pequeña empresa, que lleva más de un mes en espera de esta situación. Por otro lado, la firma Hooman, explicó aIDC online que, por la falta de un área especializada en nóminas o la asesoría de un especialistas en materia fiscal, más de 225,000 pequeñas y medianas empresas que operan en el país podrían enfrentar problemas para cumplir con el proceso de facturación con la versión 4.0 del CFDI.