Se trata de un esquema de crédito delincuencial con prácticas de cobro agresivo y extorsión llamadas "gota a gota", de acuerdo con la Condusef. Con sólo descargar una aplicación en el teléfono y ac...

Se trata de un esquema de crédito delincuencial con prácticas de cobro agresivo y extorsión llamadas "gota a gota", de acuerdo con la Condusef. Con sólo descargar una aplicación en el teléfono y aceptar un crédito en el dispositivo móvil, usuarios que buscan financiamiento pueden volverse víctimas de extorsión por préstamos "gota a gota". Se trata de un esquema de crédito delincuencial con prácticas de cobro agresivo y extorsión que se ha expandido en México a través del uso de aplicaciones móviles fraudulentas. Datos personales, así como fotos, videos y contactos pueden ser exhibidos o reenviados a cientos de contactos cuando las personas son víctimas de este delito. De hecho, el riesgo puede extenderse a familiares, amigos y compañeros de trabajo, según reporta el periódico Reforma.

Modus operandi

Según un abogado consultado por Infobae México, que prefirió permanecer en el anonimato, lo que se ha detectado de las cuentas que hacen el depósito del préstamo en su mayoría provienen de otros países, principalmente China, convirtiéndolo en un proceso laberíntico al buscar a los responsables.

A la hora de solicitar un préstamo la persona no tiene contacto directo con algún trabajador o encargado de la empresa. Todo es mediante la aplicación y mensajes de WhatsApp. Llamar para pedir asistencia se convierte en algo imposible para quienes solicitan los empréstitos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defesa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó que se trata de una nueva forma de estafa de los llamados préstamos “gota a gota". Se trata de prácticas delictivas que iniciaron desde hace dos años con la pandemia de covid-19, pero que se ha intensificado en los últimos seis meses con préstamos pequeños que van desde 500 hasta 2 mil pesos y que son entregados en cuestión de minutos. Los préstamos son otorgados y se solicita que se paguen en menos de tres meses, pero al tener publicidad engañosa, aparecen tasas de interés desde 10 por ciento, pero no se detalla que estas ascienden hasta 40 por ciento de intereses diarios o semanales.

Cuidado con estas apps

Estas son aplicaciones que fueron reportadas por los usuarios por amenazar, intimidar, extorsionar y hasta difamar con sus contactos por no cubrir el monto del préstamo requerido.

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De acuerdo con diversos medios, los usuarios de estas aplicaciones han recibido amenazas de muerte y hostigamiento.

"He recibido llamadas con amenazas de muerte, así como WhatsApp con fotografías mías de mis documentos, mi credencial de INE y de mis contactos. Están haciendo mal uso de ellos diciendo que soy estafadora y llamando a mis contactos diciendo que los puse de avales, están haciendo un daño moral así como dañando mi integridad como persona", acusó una víctima de Querétaro.

¿Qué es la cobranza ilegítima?

Este crimen se llama Delito de Cobranza Ilegítima. De acuerdo con el Artículo 209 Bis utilizar medios ilícitos como hostigamiento e intimidación merece una pena de seis meses a dos años de cárcel.

La multa del delito ronda entre 150 a 300 días de salario mínimo, lo que significa que dependiendo del dictamen del Juez se tendría que pagar desde 19 mil hasta 38 mil pesos.

Si la persona tiene miedo de proceder legalmente porque la empresa tiene en su poder la información y datos privados es posible protegerse con un código especial.

A la hora de levantar la denuncia en el Ministerio Público se puede solicitar el Código Águilaque sirve para que las autoridades monitoreen de cerca a la persona y así cuidar su integridad.

Sin embargo, al tratarse de extorsiones realizadas por grupos delictivos, ni éste órgano ni la Profeco tienen competencia para actuar, porque no son instituciones financieras, explicó Oscar Rosado, presidente de la Condusef.