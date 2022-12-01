El segundo periodo general de vacaciones de la autoridad tributaria será del 19 al 30 de diciembre de 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la segunda versión a...

El segundo periodo general de vacaciones de la autoridad tributaria será del 19 al 30 de diciembre de 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la segunda versión anticipada de la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. En el documento se establecen las vacaciones decembrinas para el personal del SAT.

Vacaciones del SAT para la temporada navideña 2022

En el documento se indica que la regla 2.1.6 establece que se considera segundo periodo general de vacaciones, el comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2022. Así se indica en el documento:

2.1.6. Días inhábiles

… I. … El segundo periodo general de vacaciones del 2022, comprende los días del 19 al 30 de diciembre de 2022. II. … Para las ADSC Oaxaca “1” y ADR Oaxaca “1”, con sede en Oaxaca, será inhábil el día 17 de noviembre de 2022. III. … Es importante conocer estos días inhábiles para el cálculo de los plazos fiscales. Puedes descargar el documento que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2022.