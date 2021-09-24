El presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que el presupuesto de 2008 a 2018 se utilizó para pagar lujos. El informe entregado por la directora general del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvares-Bulla, al presidente Andrés Manuel López Obrador, detalla algunos de los excesos presupuestales sujetos a investigación. Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario dio lectura de algunos párrafos de este documento en el que se advierte que la asociación civil “Foro Consultivo Científico y Tecnológico” está vinculada con omisiones de las autoridades federales en el rescate de mineros en Pasta de Conchos. El Presidente mencionó que en el periodo de 2008 y 2018, el “Foro Consultivo" recibió 471 millones de pesos para gastos de operación, sin embargo, con este presupuesto se pagaron choferes, celulares, viajes, restaurantes de lujo y hasta impuestos de 40 personas. "Entre 2002 y 2018, la asociación civil recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación entre los que se incluyen chóferes celulares, servicio de bocadillos, salarios o impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero", detalla el informe. "Asimismo, la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán con recursos que no justificó ante el Conacyt, además de que la asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de pasta de Conchos", dice el reporte.

Viajes al extranjero

López Obrador se lanzó contra los científicos al señalar que protestan contra su gobierno porque ahora que se les han quitado los beneficios que tenían. “Cuando desaparece eso pues entonces se inconforman, se quejan de que no se invierte en la ciencia, de que no nos importa la innovación tecnológica. ¿Qué habían hecho? Nada: coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Ahora no, ahora es investigación aplicada, el Conacyt ha hecho cosas extraordinarias: producir ventiladores para atender enfermos de COVID, la vacuna patria, que va bien en su desarrollo”.

¿Cómo surgió el Foro?

Adicionalmente, en el documento se menciona que el “Foro Consultivo Científico y Tecnológico” se creó en 2002, antes de expedirse el nuevo Estatus Orgánico de Conacyt. Posteriormente se legitimó su existencia como parte del Consejo, con el objetivo de tener acceso a fondos públicos, así como participar en la toma de decisiones. "Sin fundamento legal se estableció que el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico se constituiría como asociación civil precisamente con el propósito de legitimar a dicho ente privado para suplantar atribuciones de instancias públicas y bajar recursos", se menciona También menciona: "La asociación participaba de manera determinante en la junta de Gobierno del Conacyt, en los órganos colegiados del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), en los comités de administración de algunos de los fideicomisos del Conacyt, entre otros y controlando diversos procesos internos, tales como la agenda de comunicación y divulgación, así como la designación de evaluadores del SNI y de los integrantes del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados". Además, en el extracto mostrado durante la conferencia matutina, la administración de la Conacyt emprendió un proceso de diálogo con la asociación con el fin de regular su situación en atención a los principios en materia de austeridad republicana. Con información de Reforma, El Financiero y Nación 3 2 1 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\_\_rval=1&urlredirect=/pagaban-a-cientificos-hasta-los-impuestos-conacyt/ar2264957 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/24/amlo-vs-cientificos-antes-se-les-pagaban-lujos-no-hacian-nada-mas-que-coloquios/ https://www.nacion321.com/gobierno/amlo-se-va-contra-cientificos-antes-se-les-pagaba-lujos

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