La Fiscalía presentó denuncias contra seis personas involucradas con empresas factureras. Esta semana, la Fiscalía General de la República presentó carpetas de investigación contra seis evasores fiscales relacionados con empresas factureras. Como explica Milenio, el monto defraudado es de más de 37 millones de pesos. Los seis evasores fueron acusados de defraudación fiscal y lavado de dinero equiparado a delincuencia organizada. Con la reforma penal fiscal que entró en vigor en 2020, se enfrentan a prevención preventiva oficiosa y hasta 13 años de cárcel. Desde mediados del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las autoridades fiscales darían oportunidad a que se pongan al corriente las entidades que hayan hecho uso de facturas falsas para amparar operaciones inexistentes. Añadió que el SAT enviará avisos regulatorios con la finalidad de que las entidades que se presume hicieron esto, puedan demostrar de acuerdo a la normatividad aplicable lo contrario. Ahora, las denuncias e investigaciones que está presentando la Fiscalía van contra los contribuyentes que no se pusieron al corriente.

Los investigados

Estos son los seis empresarios investigados por la Fiscalía, de acuerdo con el periódico Milenio:

Javier Gustavo Garnica Zuleta, director general de Linguatec. Es una empresa dedicada a la enseñanza de otras lenguas; actualmente cuenta 19 escuelas en el país. De acuerdo con la Fiscalía, llevó a cabo actividades fraudulentas con la facturera SAV DELL S.A. de C.V. por 14 millones de pesos.

Luis Ronaldo Balam, relacionado con la facturera Impulso Empresarial Becka; actualmente es investigado por un monto de nueve millones de pesos. La facturera también está siendo investigada en Quintana Roo por un contrato ilícito; además, estuvo involucrada en los esquemas de subcontratación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles.

El notario Arturo Ramos Alatorre. Es investigado por manejo de recursos de manera ilícita de la facturera Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos Residuales S.A. de C.V. por siete millones de pesos.

Daniel Enrique Contreras Tirado, relacionado con la facturera Costa Bella y Sands de R.L. de C.V. Investigado por operaciones de seis millones de pesos.

Maximiliano Hernández Suárez, relacionado con la facturera Black Systems VIP S.A. de C.V. Investigado por manejo ilícito de 575 mil pesos. La empresa forma parte de una red de lavado de dinero a la que también pertenece la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Jaime Ramírez Peralta, relacionado con Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos Residuales. Es investigado por manejo de recursos ilícitos por 264 mil pesos.

Con información de Milenio https://www.milenio.com/policia/factureras-presentan-primeras-denuncias-empresas-evasoras

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