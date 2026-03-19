Evita inconsistencias en declaración anual. Actúa antes de que venza el plazo administrativo. Las personas morales tienen una ventana crítica: hasta el 31 de marzo de 2026 para cancelar CFDI del ejercicio 2025 que tengan errores o inconsistencias. Este plazo es fundamental antes de presentar la declaración anual. Muchos contribuyentes creen que al terminar el año no hay solución. Pero esta facilidad aún está vigente. Para personas físicas el plazo es más generoso: hasta el 30 de abril de 2026. La oportunidad existe. Es cuestión de actuar antes de que venza.
¿Por qué es importante este plazo?
Desde 2022, cancelar un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) se volvió más complejo. La ley establece que los CFDI solo pueden cancelarse dentro del mismo año en que se emiten. Eso significa que un CFDI emitido en 2025 debería cancelarse antes del 31 de diciembre de 2025. Pero si llegó el 1 de enero de 2026 y aún tenías facturas con error, ¿qué hacías? Antes de 2022, simplemente cancelabas y emitías una nueva. Ahora es más complicado. Sin embargo, existe una facilidad administrativa que permite cancelar después del cierre del año, siempre que sea antes de presentar la declaración anual.
¿Qué es un CFDI?
Es el comprobante fiscal digital que cualquier empresa o profesional independiente emite cuando vende algo o presta un servicio. Contiene:
- Datos del emisor (quien vende)
- Datos del receptor (quien compra)
- Descripción de productos o servicios
- Monto total
- Impuestos (IVA, ISR, etc.)
- Folio único (foliación)
Desde 2014, todos los CFDI son digitales. No hay facturas físicas. Todo es electrónico, firmado digitalmente.
¿Por qué hay errores en CFDI?
Los errores son comunes:
- Datos del receptor incorrectos: RFC mal escrito, nombre equivocado, dirección inválida
- Cantidad o precio errado: Facturaste 10 productos cuando fueron 15, o cobraste $1,000 cuando fue $800
- Descripción incompleta o confusa: No especificaste qué se vende, detalles insuficientes
- Impuestos incorrectos: No aplicaste IVA cuando debías, o aplicaste tasa equivocada
- Folio duplicado: Emitiste dos CFDI con el mismo número
- CFDI emitido sin autorización: Facturaste a un cliente que pidió esperar
- Cambio de operación: Inicialmente fue venta, pero el cliente pidió que fuera nota de crédito o devolución
¿Qué es cancelar un CFDI?
Cancelar significa invalidar una factura. El CFDI desaparece del sistema de SAT como operación válida. Ya no vale para crédito fiscal ni para deducción de impuestos. Cuando cancelas:
- El cliente (receptor) pierde el derecho a deducir ese CFDI
- Tú (emisor) debes informar al SAT que la factura fue cancelada
- Ambos aparecen afectados en auditorías futuras si no justifican la cancelación
Por eso no es simplemente "borrar" la factura. Es un proceso legal donde ambas partes (emisor y receptor) deben estar de acuerdo.
Regla antigua vs regla nueva (desde 2022)
Antes de 2022: Podías cancelar un CFDI en cualquier momento. No había plazo. Si emitiste factura en enero 2020 y querías cancelarla en junio 2025, podías hacerlo sin problema. A partir de 2022: Solo puedes cancelar dentro del mismo año en que emitiste el CFDI. Un CFDI de 2025 se cancela antes del 31 de diciembre de 2025. Punto. Esto fue cambio drástico. Obligó a empresas a revisar facturas antes de terminar el año.
La facilidad administrativa: excepto durante declaración anual
Pero hay excepción importante. El SAT mantiene una regla administrativa vigente que permite cancelar fuera del año de emisión, siempre que sea durante el periodo de declaración anual. Para personas morales (empresas): Pueden cancelar hasta el 31 de marzo del año siguiente. Para personas físicas (independientes): Pueden cancelar hasta el 30 de abril del año siguiente. Esto es ventana pequeña pero vital. Muchos aprovechan estos meses para ajustar su contabilidad antes de presentar la declaración anual.
¿Cómo se cancela un CFDI después de 31 de diciembre?
El proceso requiere acordar con tu cliente. Paso 1: Obtén autorización del receptor. El cliente (quien recibió la factura) debe aceptar la cancelación. Envía correo o mensaje solicitando su consentimiento. "Necesito cancelar CFDI folio XXX del 15 de mayo porque tiene error en cantidad. ¿Estás de acuerdo?" Es simple. Paso 2: Accede a tu portal del SAT o interfaz de CFDI. Puedes usar:
- Portal del SAT (https://www.sat.gob.mx)
- Sistema interno de tu empresa si tienes facturador
- Plataforma de tu contador si maneja eso
Paso 3: Selecciona opción "Cancelar CFDI". Busca en menú de opciones. Típicamente es bajo "Mis CFDI" o "Gestión de facturas". Paso 4: Ingresa datos del CFDI. Folio, fecha, monto, RFC del receptor. Sistema busca la factura. Paso 5: Especifica motivo de cancelación. Opciones típicas:
- Comprobante emitido por error
- Comprobante duplicado
- Operación cancelada por el cliente
- Corrección o ajuste de datos
- Solicitud del receptor
Paso 6: Envía solicitud. El sistema genera código de cancelación. El SAT procesa en horas. Paso 7: Notifica al cliente. Envía comprobante de cancelación. Ahora ambos tienen registro de que la factura fue cancelada.
¿Qué pasa si el cliente no autoriza la cancelación?
Sin autorización del receptor, no puedes cancelar. Alternativa: emitir nota de crédito (CFDI complementario que ajusta el monto original). Ejemplo: Facturaste $10,000 pero error fue $8,000. Lugar de cancelar, emites nota de crédito por $2,000. El cliente no pierde el CFDI original, pero queda ajustado con la nota. La nota de crédito es complemento del CFDI original. Ambos aparecen juntos en registros.
¿Qué pasa si cancelas fuera del plazo?
Después de 31 de marzo 2026 (personas morales) o 30 de abril 2026 (personas físicas), cancelar es más complicado. No es que sea imposible. Pero requiere procedimientos especiales:
- Solicitud formal al SAT (no solo en sistema)
- Justificación detallada del motivo
- Documentación de acuerdo con receptor
- Demora de semanas o meses en resolución
- Posible rechazo si SAT considera que es operación sospechosa
¿Cómo afecta cancelación de CFDI a la declaración anual?
Mucho. Imagina que emitiste CFDI por $100,000 en 2025, pero era error. Debería haber sido $80,000. Si no cancelas o corriges antes de declarar:
- Reportas $100,000 como ingreso
- SAT ve incoherencia si cliente reporta solo $80,000
- Auditoría detecta discrepancia
- Multas y problemas potenciales
Si cancelas antes de 31 de marzo:
- Emites nota de crédito o CFDI corregido por $80,000
- Cancelas original de $100,000
- Declaras solo $80,000
- Coincide con lo que cliente reporta
- Sin inconsistencias, sin auditoría
Casos prácticos donde se cancela
Caso 1: Error en RFC del cliente. Facturaste a "ABC Servicios" pero escribiste RFC incorrecto. Aviso del cliente: "Mi RFC es diferente". Solución: Cancela, emite nueva con RFC correcto. Plazo: antes del 31 de marzo. Caso 2: Cantidad incorrecta. Vendiste 50 productos pero facturaste 75. Cliente avisa la discrepancia. Solución: Cancela por 75, emite nueva por 50. Ambos están contentos. Plazo: antes del 31 de marzo. Caso 3: Cliente cambió de idea. Acordaste vender al cliente, emitiste CFDI. Pero cliente dice: "Cambié de idea, no quiero". Solución: Cancela CFDI. Ambos de acuerdo. Plazo: antes del 31 de marzo. Caso 4: Doble facturación accidental. Emitiste CFDI el 5 de enero por $5,000. El mismo día, por error, emitiste otro CFDI idéntico. Solución: Cancela el duplicado. Plazo: antes del 31 de marzo.
¿Quién ve que cancelé el CFDI?
El SAT ve todo. El Sistema de Anexo de Retenciones e Información de Pagos (SARIF) registra cada cancelación. Cuando auditan:
- Ven CFDI original
- Ven solicitud de cancelación
- Ven motivo reportado
- Ven si receptor autorizó
- Ven fecha de cancelación
Por eso es importante que la cancelación sea justificada y que ambas partes (emisor y receptor) tengan documentación de acuerdo.
¿Es lo mismo cancelar que emitir nota de crédito?
No. Cancelación: CFDI original se invalida completamente. Desaparece como operación válida. No genera ni deducción ni acreedor. Nota de crédito: CFDI original se mantiene vigente. Se emite un complemento (CFDI adicional) que ajusta el monto. Ambos aparecen juntos. Cuándo usas cada una: Cancela si: Error total, operación nunca existió, folio duplicado, cliente rechaza servicio completamente. Emite nota de crédito si: Error parcial, precio incorrecto, cantidad equivocada, ajuste de cantidad o monto.
Recomendaciones de especialistas
Uno: revisa tus CFDI ahora. No esperes a marzo. Durante enero y febrero, haz auditoría interna. ¿Hay CFDI con error? ¿Facturas rechazadas por cliente? ¿Duplicados? Dos: comunica con tus clientes. Si encuentras error, contacta al receptor. Pide autorización para cancelar o emitir nota. Hazlo por escrito (correo, WhatsApp). Tres: procesa cancelaciones en línea. El sistema del SAT es rápido si datos están correctos. Hace en horas. Cuatro: guarda evidencia de acuerdo. Correo donde cliente autoriza cancelación, constancia de reunión, mensaje de WhatsApp. Cualquier cosa que documente que fue voluntario. Cinco: no dejes para último momento. Si esperas a 31 de marzo, puede haber retrasos, problemas de conectividad, documentos faltantes. Mejor hace en enero o febrero.
¿Qué pasa si declaro sin cancelar?
Si emitiste CFDI con error y lo incluyes en declaración anual sin cancelar:
- SAT lo detectará en auditoría eventual
- Cliente reportará diferente monto (si sabe del error)
- Revisión adicional de ese CFDI
- Posible multa por incumplimiento formal
- Trámite complejo para corregir después
Lo mejor es arreglarlo antes de declarar.
¿Es beneficio temporal?
Sí. La facilidad de poder cancelar después de 31 de diciembre es regla administrativa vigente, no ley permanente. SAT podría cambiarla en cualquier momento. Por eso especialistas recomiendan no dejar para después. Si tienes CFDI con error, cancela ahora. No confíes en que esta facilidad siempre estará.
¿Dónde cancelo mi CFDI?
Opción 1: Portal SAT (https://www.sat.gob.mx) Inicia sesión con RFC y contraseña. Busca "Gestión de CFDI" o "Cancelar comprobantes". Sigue pasos. Opción 2: Tu contador o asesor. Si trabajas con contador, él puede hacer el trámite en línea en tu nombre. Opción 3: Software de facturación. Si usas sistema propio o software (como Factura Electrónica, Facturama, Goledge), generalmente hay opción de cancelar directamente desde ahí.
Conclusión: Actúa antes del 31 de marzo
Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para cancelar CFDI del ejercicio 2025. Es plazo administrativo que existe por una sola razón: dar oportunidad de corregir antes de presentar declaración anual. El proceso es simple si ambas partes (tú y cliente) están de acuerdo. El SAT lo procesa en línea. Toma horas. Lo importante es hacerlo ahora. No dejes para último momento. Si hay CFDI con error, revísalo, contacta al cliente, cancela o emite nota de crédito. Una factura corregida a tiempo evita auditoría, multas y dolores de cabeza después. Vale la pena aprovechar esta ventana que aún está abierta.