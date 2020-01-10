Ya empezaron a implementar los cambios fiscales que afectarán a los arrendadores. Ya entraron en vigor los cambios fiscales que obligará a los arrendadores a comprobar que han estado emitiendo CFDI por los ingresos de las rentas. Cuando un inquilino no pague la renta y se llegue a un juicio de arrendamiento, el juez pedirá al arrendador que le muestre los CFDI que amparen sus ingresos. Si no los demuestra, el juez deberá comunicarlo al SAT a más tardar cinco días después del vencimiento del plazo. Con esto, la autoridad judicial apoyará al SAT en mejorar la recaudación en arrendamientos. Hay que recordar que esta reforma nació porque, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la evasión de ISR por arrendamiento representa 0.1% del PIB. Además, un estudio de la Universidad de las Américas Puebla reveló en 2016 que la tasa de evasión de personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento fue de 73.5%. Los cambios a la Ley del ISR y la Ley del IVA significan que las personas tendrán que empezar a pagar impuestos si esperan llegar a juicios de rentas vencidas.

Lo que cambió para los arrendadores

Antes de las reformas, los juicios por rentas vencidas solamente necesitaban demostrar que no se había pagado la renta. Normalmente, eso se hacía a través del contrato. Además, los arrendadores que empiecen a pagar impuestos ahora deben darse de alta en el RFC y en el régimen de arrendamiento. Esto les dará la oportunidad de habilitar sus sellos digitales y emitir facturas. Por último, tendrán que presentar declaraciones provisionales y anuales.

Recibe en tu correo las noticias de negocios que sí te interesan y suscríbete a la Agenda Inteligente. Para las novedades en materia fiscal, haz lo mismo con El Fiscoanalista.