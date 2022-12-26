El ombudsman fiscal señala que para el ejercicio fiscal de 2022 entró en vigor una reforma amplia, con cambios que requieren de un periodo de implementación y adaptación La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó el artículo "Prospectiva tributaria rumbo al 2023". Se trata de un artículo en el que la Prodecon indica lo que los contribuyentes deben considerar para cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma el próximo año. El artículo fue publicado en la revista Prodecontigo, correspondiente a noviembre-diciembre de 2022. En el artículo, la Prodecon indica que el Gobierno Federal no presentó una iniciativa de reforma a las disposiciones fiscales para el ejercicio fiscal 2023. Pero el ombudsman fiscal señala que para el ejercicio fiscal de 2022 entró en vigor una reforma amplia, con cambios que requieren de un periodo de implementación y adaptación. Por eso, considera que fue acertada la decisión del Ejecutivo Federal de no plantear una reforma fiscal para el ejercicio fiscal de 2023. Prodecon dice que lo anterior permitirá que los contribuyentes tengan certidumbre sobre los cambios fiscales introducidos el año pasado, y a los cuales están transitando, sin que tengan que preocuparse por entender nuevos cambios para el ejercicio 2023. Puedes descargar la revista Prodecontigo de noviembre-diciembre de 2022 aquí / Fecha de publicación: diciembre de 2022.