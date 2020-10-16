Debido a la pandemia, algunas empresas en Veracruz no han podido pagar sus cuotas al IMSS; sin embargo, el Instituto embargó sus cuentas. El Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) ha embargado ...

Debido a la pandemia, algunas empresas en Veracruz no han podido pagar sus cuotas al IMSS; sin embargo, el Instituto embargó sus cuentas. El Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) ha embargado varias cuentas de empresarios en Veracruz que se retrasaron en el pago de sus cuotas. Debido al panorama económico durante la pandemia, varias compañías no han podido mantenerse al corriente en sus pagos de Infoanvit y aportaciones de IMSS. De acuerdo con especialistas, la medida del IMSS es una forma de presionar a los empresarios para que regularicen porque las cuentas embargadas están en cero. Sin embargo, las condiciones en Veracruz todavía no permiten que muchas empresas se pongan al corriente. En entrevista con La Silla Rota Veracruz, Carlos Abreu Domínguez, coordinador del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México A. C., explicó algunos de los obstáculos que enfrentan los negocios.

Cerca del 50% de las empresas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río no han regresado a sus actividades. La gran mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas.

Las empresas que sí han regresado a sus actividades redujeron horarios y trabajan de manera escalonada para prevenir contagios.

El embargo de cuentas podría llevar a algunos negocios a quebrar antes de que tengan la oportunidad de regresar a sus actividades.

Especialistas piden apoyo

Por estas razones, Abreu Domínguez pidió a las autoridades del IMSS que amplíen el plazo de pagos y que tomen en cuenta las circunstancias económicas causadas por la pandemia. Por otro lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Veracruz (Canaco-Servytur), José Antonio Mendoza García, explicó en entrevista con el mismo medio que las empresas han tenido muchos problemas para conseguir créditos. De acuerdo con el líder empresarial, las instituciones financieras también han sufrido los efectos de la pandemia y se han vuelto más exigentes para otorgar créditos. Con información de La Silla Rota Veracruz y Diario de Xalapa https://veracruz.lasillarota.com/estados/por-retraso-en-pagos-imss-embarga-cuentas-de-empresarios-impuestos-infonavit-cuotas-pago/444662 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/empresas-no-pueden-reabrir-y-a-otras-les-embarga-el-imss-veracruz-deudas-reapertura-pymes-empresarios-5895394.html

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