El Instituto informó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 2021 es de 89.62 pesos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización...

El Instituto informó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 2021 es de 89.62 pesos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que tendrá vigencia durante 2021. El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos, el valor mensual es de $2,724.45 pesos y el valor anual de $32,693.40 pesos. La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento.

¿Qué es la UMA?

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, la actualización se debe realizar anualmente. La UMA se creó en 2016 con la finalidad de desindexar el salario mínimo en el cálculo de obligaciones como multas o créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Así, es posible subir el salario mínimo de los trabajadores mitigando parte de las presiones inflacionarias.

Cómo se calcula la UMA

Para calcular su valor se multiplica la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del INPC. La variación obtenida fue de 3.15% en diciembre de 2020.