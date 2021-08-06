La SHCP informó que la recaudación sin judicialización se realizó a través de la eficiencia recaudatoria y cobranza. A través de la eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicializaci...

La SHCP informó que la recaudación sin judicialización se realizó a través de la eficiencia recaudatoria y cobranza. A través de la eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización, el fisco recaudó 247 mil 690 millones de pesos (mdp) al primer semestre del 2021. Esto lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con una nota publicada por El Economista, el monto de la recaudación sin judicialización representó una caída de 8% en comparación con el mismo periodo del 2020. La nota indica que la SHCP desglosó la obtención de dichos recursos de la siguiente manera:

Efectivo = 136 mil 200 mdp.

Importes que no ingresan en efectivo = 111 mil 490 mdp.

La SHCP indicó en su informe del segundo trimestre que las actividades de auditoría a los contribuyentes continúan con los siguientes propósitos:

Identificar conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales.

Crear conciencia de riesgo ante el incumplimiento.

Por eso, la SHCP, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), realiza diversas acciones encaminadas a cumplir estos propósitos.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sin-necesidad-de-judicializacion-247690-millones-de-pesos-recaudados-al-primer-semestre-SHCP-20210804-0074.html

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