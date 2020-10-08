Te decimos los últimos cambios en la reforma en créditos para la vivienda del Infonavit y Fovissste.

Te decimos los últimos cambios en la reforma en créditos para la vivienda del Infonavit y Fovissste.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma a los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Básicamente, los créditos se entregarán de forma directa y sin intermediarios a los derechohabientes. Además, el trabajador podrá decidir qué hacer con el dinero; es decir, podrá elegir entre las siguientes opciones:

• Comprar un departamento, • comprar un terreno para fincar o • adquirir una propiedad en una unidad habitacional.

Uno de los cambios más importantes es que los trabajadores podrán comprar un terrero para construcción. Actualmente, las leyes del Infonavit y Fovissste no permiten esta posibilidad.

Con la eliminación de intermediarios, cada instituto tendrá que definir las reglas para entregar los créditos. En el caso del Infonavit, esto será responsabilidad del Consejo de Administración; para el Fovissste, la Comisión Ejecutiva. Ambos tendrán 90 días después de que se publique la reforma en el Diario Oficial para dar a conocer estas reglas.

Además, la propuesta final tiene estos cambios:

• En créditos del Infonavit, se podrán utilizar los recursos de la subcuenta individual como garantía de pago ante instituciones financieras.

• El trabajador podrá usar su crédito Infonavit para refinanciar un crédito adquirido con un banco.

• En créditos del Fovissste, el trabajador podrá usar el dinero de su subcuenta como pago inicial cuando quiera hacer la compra con un crédito bancario.

• Por último, se propone que se cancele el crédito y se desaloje al trabajador cuando se grave la propiedad o terreno sin consentimiento de la autoridad.

Con información de Factor Capital Humano https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/quieres-comprar-un-terreno-con-tu-credito-infonavit-amlo-envia-reforma-al-congreso/2020/1

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