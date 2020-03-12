Los jóvenes que concluyeron su capacitación en 2019 pueden solicitar un crédito a la palabra, es decir, sin intereses y sin información en buró de crédito. La secretaria de Economía (Graciela Márqu...

Los jóvenes que concluyeron su capacitación en 2019 pueden solicitar un crédito a la palabra, es decir, sin intereses y sin información en buró de crédito. La secretaria de Economía (Graciela Márquez Colín ) anunció que los aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) podrán adquirir uno de los créditos del programa Microcréditos a la Palabra, también conocidos como Tandas para el Bienestar una vez que concluyan su capacitación y quieran iniciar un negocio. Graciela Márquez Colín informó que los aprendices que terminen su mes número 13 y quieran iniciar un negocio podrán acceder a un crédito. https://twitter.com/SE\_mx/status/1235731112829349888 De acuerdo con las reglas de operación del programa en el capítulo V, el esquema de apoyo de Tandas para el Bienestar consisten en 4 préstamos, partiendo de un préstamo inicial de 6 mil pesos. Al terminar de pagarlo podrá pedirse el próximo, de 10 mil pesos, y así sucesivamente.

Número de apoyos Monto del apoyo Pago mensual Número de mensualidades 1 6,000 600 10 2 10,000 1,000 10 3 15,000 1,500 10 4 20,000 2,000 10

Todos los apoyos tienen un mes de gracia inicial, es decir, que el primer mes no realiza el pago, sino hasta el segundo. Para acceder al siguiente apoyo tienes que pagar el total del préstamo.

Requisitos para que los JCF accedan a la tanda del bienestar

Haber terminado su capacitación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Interés por iniciar un negocio

Constancia de JCF

Proporcionar la información requerida en la cédula de información

Proporcionar toda la información necesaria para requisitar la solicitud de incorporación al programas de desarrollo y firmar

Puedes revisar el las Reglas de operación para el programa Microcréditos para el Bienestar 2020 aquí, publicada: 27 de marzo del 2020.

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