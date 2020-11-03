De acuerdo con representantes de Hacienda, el combate contra la evasión fiscal no se verá afectado por el rechazo del senado a la propuesta sobre visitas domiciliarias.

De acuerdo con representantes de Hacienda, el combate contra la evasión fiscal no se verá afectado por el rechazo del senado a la propuesta sobre visitas domiciliarias.

La semana pasada, el Pleno del Senado votó en contra de la propuesta para permitir que el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilice cámaras fotográficas y de video para documentar las visitas domiciliarias a los contribuyentes.

Este era uno de los cambios más controversiales aprobados por la Cámara de Diputados. Todo parecía indicar que la propuesta sería aceptada por el Senado. De hecho, Raquel Buenrostro y otros funcionarios del SAT ya estaban pensando en cómo se regularía esto en la práctica.

Hacienda asegura que esto no afectará su trabajo contra la evasión fiscal

Esta semana, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguraron que el rechazo de la medida no afectará los esfuerzos que se han tomado hasta el momento para combatir la evasión fiscal.

Francisco Javier Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, explicó en conferencia de prensa que las visitas domiciliarias se seguirán llevando a cabo como antes. Además, dijo que el combate contra la evasión fiscal no depende solamente de esta propuesta.

¿Por qué rechazaron la propuesta?

Senadores de varios partidos votaron en contra de la propuesta, inclusive del Morena. Por ejemplo, el morenista Rocío Abreu, dijo que aunque la idea de la reforma era combatir la evasión fiscal, no se tomarían acciones que violen los derechos de los contribuyentes.

En entrevista con El Financiero, Nuvia Mayorga, senadora del PRI, explicó que la reforma era excesiva. De haber seguido adelante, hubiera convertido al SAT es una especie de agencia de espionaje, de acuerdo con la senadora. Una opinión parecida a la de la panista Minerva Hernández, quien dijo que la medida intimidaría a los contribuyentes. En entrevista con el mismo medio, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, dijo que la reforma era inconstitucional. Según él, hubiera dañado los derechos fundamentales de los contribuyentes y ciudadanos.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reves-a-fiscalizacion-con-camaras-no-afectara-eficiencia-del-SAT-Hacienda-20201101-0051.html

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