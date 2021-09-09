El nuevo régimen de confianza formó parte del Paquete Económico presentado ayer. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó la propuesta de un régimen de confianza en la Miscelánea ...

El nuevo régimen de confianza formó parte del Paquete Económico presentado ayer. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó la propuesta de un régimen de confianza en la Miscelánea Fiscal 2022. La propuesta fue presentada por primera vez en agosto por Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos son los puntos más importantes:

Se llamará Régimen Simplificado de Confianza.

Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a él. De acuerdo con la SHCP, hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen.

Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año.

¿Cómo funciona?

Para aprovechar este régimen, los contribuyentes deben cumplir con estos requisitos:

Estar dado de alta en el RFC.

Firma electrónica.

Habilitar Buzón Tributario.

Expedir y solicitar sus facturas a través de la página del SAT.

También deben generar sus líneas de captura en la página.

Con esto, los contribuyentes encontrarán su información fiscal precargada al hacer declaraciones, lo que simplificará el proceso.

¿Por qué conviene este régimen?

Para personas físicas

La ventaja principal es que habrá tasas impositivas mínimas según los ingresos de cada contribuyente. Así, la tasa mínima es de 1% cuando los ingresos anuales sean menores a 300 mil pesos; por otro lado, la máxima será de 2.5% para ingresos entre 2,5 y 3.5 millones de pesos al año. Otro beneficio es que todas las facturas de este régimen participarán automáticamente en el sorteo del Buen Fin del SAT. Por último, no deberán presentar declaraciones informativas ni contabilidad electrónica, ya que todo se hará automáticamente.

Para personas morales

El régimen contará con un esquema de deducción de inversiones a corto plazo. La deducción dependerá del tipo de bien y del monto invertido. También se les permitiría la acumulación de ingresos y deducción de las erogaciones hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen, con el fin de apegarse a los flujos de efectivo de los contribuyentes. Al igual que con personas físicas, la información de los CFDI se subirá automáticamente a las plataformas del SAT. Así, será más fácil y rápido cumplir con las declaraciones provisionales y anuales. Con la creación de este régimen se eliminaría el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como el de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Si se aprueba, los contribuyentes en estos regímenes pasarán al nuevo automáticamente. Con información de Expansión y Reforma https://expansion.mx/economia/2021/09/08/hacienda-regimen-simplificado-de-confianza-contribuyentes https://www.reforma.com/propone-hacienda-nuevo-regimen-de-confianza/ar2254964

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