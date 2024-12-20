La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es una opción accesible para emprendedores en México, permitiendo constituir empresas de forma gratuita y virtual

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es una opción accesible para emprendedores en México, permitiendo constituir empresas de forma gratuita y virtual

En México, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es un tipo de sociedad mercantil que fue introducida en el Artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en 2016.

Dicha sociedad mercantil fue creada con el objetivo de fomentar el emprendimiento, formalizar pequeños negocios y reducir los costos y trámites administrativos para la constitución de empresas.

De acuerdo con un texto publicado por El Conta Mx, la SAS se estableció como una opción ágil y accesible para quienes buscan constituir una persona moral sin las complejidades y costos asociados a las formas tradicionales de sociedades.

Beneficios iniciales de la SAS

El texto indica que uno de los mayores atractivos de la SAS previo al 2022 era la posibilidad de determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) bajo un esquema de flujo de efectivo. Este mecanismo permitía evitar el coeficiente de utilidad y pagar impuestos solo sobre ingresos efectivamente cobrados, mientras que las deducciones se aplicaban conforme a los pagos efectivamente pagados. Esto facilitaba una planeación fiscal más realista y permitía a los emprendedores mantener una gestión financiera más sencilla.

Pero en su texto, El Conta Mx explicó que la SAS tiene una limitante clave: un tope de ingresos de 7 millones 076 mil 469.38 pesos para 2024. Si una empresa SAS supera este umbral, debe cambiar a otro tipo de sociedad, lo que implica nuevos retos y costos.

Surgimiento del RESICO

Además, señaló que la introducción del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) trajo consigo un esquema fiscal basado también en el flujo de efectivo, pero con un límite de ingresos menor: 3 millones 500 mil pesos. Esta alternativa fiscal genera preguntas en torno a la relevancia de la SAS en 2024.

Ventajas de la SAS

La SAS ofrece ventajas que van más allá de su esquema fiscal. Un aspecto clave es la posibilidad de constituir una persona moral con un único socio accionista, algo que facilita la transición de un emprendedor persona física a persona moral. Esto le permite al empresario acceder a nuevos mercados y clientes más grandes sin necesidad de compartir la participación accionaria.

Otra ventaja es que la creación de una SAS es completamente gratuita y virtual a través del portal de la Secretaría de Economía. Esto puede resultar muy significativo, considerando que los costos notariales para constituir otro tipo de sociedad pueden oscilar entre 15 mil y 30 mil pesos.

Desventajas de la SAS

La constitución mediante una plantilla estándar del portal de la Secretaría de Economía hace que el acta constitutiva sea poco personalizable, lo que podría no cubrir todas las necesidades específicas del negocio.

Los emprendedores rara vez buscan asesoría de un abogado, contador o notario al utilizar esta modalidad, lo que podría llevar a elecciones subóptimas en cuanto a objetos sociales y estatutos.

Otra dificultad surge al querer cambiar de una SAS a una Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV) u otro tipo de sociedad. No es común que los notarios tengan experiencia con este tipo de transiciones y pueden rechazar el servicio por considerarlo poco ordinario o tedioso.

Por eso, la SAS sigue siendo una opción atractiva en 2024, especialmente para emprendedores que buscan una manera sencilla y económica de formalizar su negocio. Sin embargo, para aquellos que anticipan un crecimiento rápido y mayores ingresos, explorar otras estructuras societarias con el RESICO como régimen fiscal puede ser una decisión más prudente. Evaluar las necesidades particulares de cada negocio y considerar asesoría legal y fiscal personalizada es fundamental para tomar la mejor decisión.