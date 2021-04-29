Facebook continúa ocupando la posición de liderazgo entre las redes sociales durante varios años seguidos. Según la información oficial, más de 1,84 mil millones de usuarios visitan Facebook a diario. Y esto es casi un tercio de la población total del planeta. La mayor audiencia de la red social se encuentra en los Estados Unidos de América. Hay más de 143 millones de usuarios registrados aquí. Indonesia ocupa el segundo lugar con una diferencia bastante notable: poco más de 30 millones de usuarios. Y en tercer lugar está el Reino Unido con 23,3 millones de usuarios. Sin embargo, Facebook está lejos de ser la única plataforma en línea popular. Hay muchas de ellos, además, en formatos completamente diferentes. Consideremos algunas de las más interesantes.

Portales sociales de noticias: Reddit y sus análogos

Reddit es un popular sitio social de noticias donde los usuarios pueden publicar sus propios artículos o la información del Internet que les haya gustdo. La especificidad del sitio es la capacidad de calificar cada publicación y comentar sobre ella mientras se comunica con otros usuarios. De esta forma, Reddit combina los principios de un portal de noticias y una red social. Reddit tiene muchos análogos:

Quora es un servicio de intercambio de conocimientos. Es un tipo de sitio de preguntas y respuestas donde se puede obtener una respuesta a casi cualquier pregunta. Y el algoritmo de aprendizaje automático y el sistema de calificación de respuestas hacen de Quora un servicio verdaderamente único.

es un servicio de intercambio de conocimientos. Es un tipo de sitio de preguntas y respuestas donde se puede obtener una respuesta a casi cualquier pregunta. Y el algoritmo de aprendizaje automático y el sistema de calificación de respuestas hacen de Quora un servicio verdaderamente único. Stack Exchange es otra plataforma de preguntas y respuestas con una amplia gama de temas. Aquí puede obtener respuestas a preguntas sobre casi cualquier tema, desde física nuclear hasta fotografía móvil.

es otra plataforma de preguntas y respuestas con una amplia gama de temas. Aquí puede obtener respuestas a preguntas sobre casi cualquier tema, desde física nuclear hasta fotografía móvil. Digg es una plataforma para discutir los temas más pertinentes y de hype para el momento. Un servicio muy conveniente para aquellos que siempre quieren mantenerse en tendencia y no perderse lo más interesante.

es una plataforma para discutir los temas más pertinentes y de hype para el momento. Un servicio muy conveniente para aquellos que siempre quieren mantenerse en tendencia y no perderse lo más interesante. 4chan es un foro de imágenes popular y un foro web anónimo que, a pesar de su interfaz obsoleta y su estructura arcaica, sigue siendo el líder en este segmento. El sitio tiene varias secciones principales: intereses, creatividad, cultura japonesa, sección para adultos y otros.

Estos y otros servicios similares ayudan a mantenerse al día y estar al tanto de los últimos acontecimientos. Pero no sirven de la mejor manera para la comunicación y los nuevos conocimientos.

Vídeo chats en línea: Omegle y sus alternativas

Omegle es la primera ruleta de chat de la historia, que no ha perdido su relevancia en más de doce años. Y, sin embargo, no está exenta de inconvenientes, desde la poca moderación hasta la ausencia de filtros para buscar interlocutores. No es sorprendente que los usuarios elijan cada vez más frecuente las alternativas de Omegle con una funcionalidad más conveniente y más amplia.

CooMeet es probablemente una de las mejores alternativas a Omegle y chats de vídeo con chicas. La peculiaridad de esta alternativa omegle.com es que las chicas necesitan confirmar sus cuentas al registrarse.Esto significa que el sistema conecta a hombres solo con mujeres con cuentas verificadas. Para una comunicación aún más conveniente, CooMeet ofrece usar una aplicación móvil para iOS y Android, lo que Omegle no tiene.

es probablemente una de las mejores alternativas a Omegle y chats de vídeo con chicas. La peculiaridad de esta alternativa omegle.com es que las chicas necesitan confirmar sus cuentas al registrarse.Esto significa que el sistema conecta a hombres solo con mujeres con cuentas verificadas. Para una comunicación aún más conveniente, CooMeet ofrece usar una aplicación móvil para iOS y Android, lo que Omegle no tiene. Chathub es una alternativa de Omegle bastante popular con un filtro de género y una conexión muy rápida. Aquí hay un énfasis en el anonimato y la confidencialidad de uso. Además, los desarrolladores prestan especial atención a la seguridad de su servicio.

es una alternativa de Omegle bastante popular con un filtro de género y una conexión muy rápida. Aquí hay un énfasis en el anonimato y la confidencialidad de uso. Además, los desarrolladores prestan especial atención a la seguridad de su servicio. Emeraldchat es un vídeo chat anónimo relativamente nuevo, donde, además de los filtros geográficos y de género, hay un filtro de karma disponible en el sitio. El karma se asigna a cada usuario y cambia en dependencia de sus acciones. También influye directamente con quién le conectará Emeraldchat y cuánto tiempo tendrá que esperar Usted su turno para conectarse.

es un vídeo chat anónimo relativamente nuevo, donde, además de los filtros geográficos y de género, hay un filtro de karma disponible en el sitio. El karma se asigna a cada usuario y cambia en dependencia de sus acciones. También influye directamente con quién le conectará Emeraldchat y cuánto tiempo tendrá que esperar Usted su turno para conectarse. Tinychat no es exactamente una alternativa clásica de Omegle, sino más bien un servicio de streaming Aquí, cada usuario puede iniciar su propia transmisión de video y otros usuarios se conectan a ella. Por una tarifa, puede elevar su transmisión al TOP y así atraer a más espectadores.

no es exactamente una alternativa clásica de Omegle, sino más bien un servicio de streaming Aquí, cada usuario puede iniciar su propia transmisión de video y otros usuarios se conectan a ella. Por una tarifa, puede elevar su transmisión al TOP y así atraer a más espectadores. OmeTV es un análogo de Omegle bastante simple, pero al mismo tiempo conveniente. Aquí está disponible un filtro por género y país, los usuarios pueden comunicarse en chat de texto o de vídeo. En el segundo caso, se puede activar la función de traducción automática de mensajes al idioma seleccionado. Es muy cómodo en el cas que desee chatear con extranjeros y no utilizar un traductor externo.

Por cierto, los chats de vídeo están experimentando un verdadero renacimiento durante la pandemia de coronavirus. En el mismo Omegle, el número de usuarios se ha más que duplicado. Si antes de la pandemia generalmente había hasta 15 mil personas en línea en el sitio, ahora su número es de alrededor de 30-35 mil.

Microblogs: Tumblr y plataformas similares

El microblogging ha ocupado recientemente un lugar especial entre los usuarios de Internet. Uno de los líderes es Tumblr. La plataforma se lanzó en el 2007, y después de 6 años, en el 2013, incluso se hizo más popular que Instagram. Además de Tumblr, hay muchos análogos que también son de gran interés para los internautas.

Twitter es un verdadero veterano entre los servicios de microblogging. Debido al lanzamiento de Instagram, la popularidad del sitio se ha reducido un poco, pero aún así, más de 145 millones de personas en todo el mundo utilizan Twitter a diario.

es un verdadero veterano entre los servicios de microblogging. Debido al lanzamiento de Instagram, la popularidad del sitio se ha reducido un poco, pero aún así, más de 145 millones de personas en todo el mundo utilizan Twitter a diario. Pinterest no es un microblog clásico, sino un álbum virtual donde los usuarios pueden agregar imágenes, crear “tableros” (colecciones), agregar descripciones a las imágenes y etc. Para muchos, Pinterest se ha convertido en una verdadera fuente de inspiración y contenido creativo para una amplia variedad de tareas.

no es un microblog clásico, sino un álbum virtual donde los usuarios pueden agregar imágenes, crear “tableros” (colecciones), agregar descripciones a las imágenes y etc. Para muchos, Pinterest se ha convertido en una verdadera fuente de inspiración y contenido creativo para una amplia variedad de tareas. Medium es un análogo más funcional de Tumblr, donde puede llevar un pleno blog en línea, crear publicaciones voluminosas con contenido multimedia, etc. Si la funcionalidad de un microblog no es suficiente para transmitir sus pensamientos e ideas a los lectores, definitivamente vale la pena probar Medium.

es un análogo más funcional de Tumblr, donde puede llevar un pleno blog en línea, crear publicaciones voluminosas con contenido multimedia, etc. Si la funcionalidad de un microblog no es suficiente para transmitir sus pensamientos e ideas a los lectores, definitivamente vale la pena probar Medium. Telegra.ph es la plataforma de blogs oficial de los desarrolladores de Telegram. Los artículos se pueden publicar sin tener una cuenta y sin atribución de la autoría literaria. El acceso a ellos será exclusivamente por referencia. Esto es tanto una ventaja como una desventaja de Telegra.ph.

Los servicios de microblogs y blogs son plataformas convenientes para la autoexpresión, la publicación de diferente contenido de autor, la discusión de temas relevantes y para simplemente tener un pasatiempo agradable.

Resumamos

Internet se ha convertido en una parte integral de la vida de la persona de hoy. Le ayuda a encontrar rápidamente la información que necesita, compartirla, conocer a otros usuarios de Internet, comunicarse sobre cualquier tema, adquirir nuevos conocimientos y simplemente pasar un buen rato. Dependiendo de sus objetivos y preferencias, puede elegir los servicios más adecuados: redes sociales, mensajería instantánea, sitios y aplicaciones de citas, videochats en línea, microblogs y blogs, enormes enciclopedias en línea y mucho más. Recomendamos centrarse no solo en los líderes de un segmento en particular. Después de todo, hay muchos proyectos menos conocidos, pero mucho más convenientes y funcionales que abren muchas oportunidades adicionales. Un claro ejemplo es Omegle. Esta es una de las ruletas de chat más populares del mundo. Pero al mismo tiempo, es inferior a muchos análogos en la mayoría de los parámetros. Por lo tanto, definitivamente no vale la pena enfocarse solo en la superioridad estadística de una plataforma en particular.